Die Bayer-Aktie hat am Dienstag kräftig angezogen und notiert am Mittwochmorgen leicht im Minus bei 39,44 €. Läuft der Titel jetzt tatsächlich auf die Kursmarke von 50 € zu, wie ein Analyst glaubt? JPMorgan bleibt optimistisch Die US-Bank JPMorgan glaubt weiterhin an eine positive Kursentwicklung der Bayer-Aktie. Vor wenigen Tagen hat Analyst Richard Vosser seine Einschätzung "Overweight" untermauert und ebenfalls sein Kursziel von 50 €. Zwar sieht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de