11.03.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 330 (400) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS NICHOLS PRICE TARGET TO 1720 (1820) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 420 (430) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 240 (210) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS ASTON MARTIN TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 50 (110) PENCE - CITIGROUP RAISES CENTRICA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 218 (200) PENCE - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 590 (550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3210 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1792 (1819) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1850 (1650) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 278 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES NEXTENERGY SOLAR FUND TARGET TO 6500 (6000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 315 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 372 (365) PENCE - 'BUY'
