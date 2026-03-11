© Foto: picture alliance / Peter Kneffel - picture alliance / Peter KneffelWacker Chemie sieht auch 2026 keine echte Erholung der Märkte. Der Konzern legt solide Quartalszahlen vor und stellt für 2026 steigende Gewinne in Aussicht. Doch trotz höherem Cashflow gibt es für 2025 keine Dividende.Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie stellt sich auf ein weiterhin schwieriges Marktumfeld ein. Eine spürbare Erholung der Nachfrage sei derzeit nicht in Sicht, erklärte Vorstandschef Christian Hartel am Mittwoch. Entsprechend will das Unternehmen seinen eingeschlagenen Sparkurs weiter beschleunigen und die strategische Neuausrichtung konsequent vorantreiben. Das kommt offenbar bei Anlegern gut an. Die Aktie setzt sich am Mittwoch mit einem Plus von mehr als 6 Prozent an die …Den vollständigen Artikel lesen
