Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung: Die Commerzbank verwöhnt ihre Aktionäre aktuell, so gut es geht. Der Aktienkurs jedoch hat sich durch die Geopolitik vom Jahreshoch wieder in Richtung Süden verabschiedet. Aktionäre sollten jetzt aber kühlen Kopf bewahren.Banken gelten als Spiegel der Volkswirtschaft. Dass die hohen Ölpreise in Form steigender Kosten die heimische Industrie belasten, was wiederum zu steigenden Herstellungskosten und damit auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Aktien-Global.de