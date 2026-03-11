Das Online-Tool Gridcert von Carbonfreed kann jetzt mit einem KI-Check die Zertifizierungsunterlagen für das Netzanschlussverfahren großer Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher in Echtzeit prüfen. Das soll die Verfahren beschleunigen. Der Softwareanbieter Carbonfreed hat seine KI-Plattform Gridcert um eine automatisierte Echtzeit-Prüfung der Zertifizierungsunterlagen erweitert. Das Online-Tool Gridcert soll Netzanschlussverfahren großer Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher einfacher und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
