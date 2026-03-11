Die jüngsten Nachrichten rund um BioNTech (ISIN: US09075V1026) markieren einen Einschnitt für eines der bekanntesten Biotechnologieunternehmen Europas. Auf der einen Seite stehen neue Geschäftszahlen, die den Übergang in eine deutlich schwierigere Phase nach dem Pandemieboom dokumentieren. Auf der anderen Seite sorgt eine Personalentscheidung für Aufmerksamkeit: Die Gründer des Unternehmens, Ugur Sahin und Özlem Türeci, haben angekündigt, BioNTech zu verlassen und ein neues Unternehmen aufzubauen. Die Kombination aus rückläufigem Impfstoffgeschäft, hohen Forschungsausgaben und strategischen Veränderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Alphabriefe