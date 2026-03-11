Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI steht vor dem Hintergrund der aktuellen Eskalation im Nahen und Mittleren Osten ganz besonders im Fokus. Der Aktienkurs wird von den geopolitischen Entwicklungen belastet. Zum einen ist es die hochgradig angespannte Sicherheitslage, die der Aktie zusetzt. Zum anderen sind auch die hohen Ölpreise nicht gerade förderlich. Kurzum: Das Umfeld könnte nicht herausfordernder sein.TUI Aktie erreicht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de