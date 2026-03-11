Amazon rollt in den USA im großen Stil die Gesundheits-App Health AI aus. Der KI-Assistent soll auf der Basis der individuellen Krankheitsgeschichte der User:innen hilfreiche Informationen liefern. So funktioniert es. Zunächst war sie nur auf der Gesundheitsplattform One Medical verfügbar, die der Handelsriese 2023 für fast 4 Milliarden Dollar übernommen hatte. Nun führt Amazon seine Gesundheits-KI Health AI im großen Stil ein. Allerdings zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n