Der Heizungsspezialist Ökofen bringt ein Gesamtsystem für Strom und Wärme auf den Markt. Dazu gehören ein neuer Batteriespeicher und das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) Greenbox, das den Wärmebedarf mitdenkt. Ökofen, Anbieter von Pelletsheizungen und Wärmepumpen erweitert sein Produktsortiment um ein Gesamtsystem für Strom und Wärme. Zum Konzept gehören Batteriespeicher, Hybrid-Wechselrichter, Wallboxen und die in Österreich entwickelte Greenbox - ein zentrales Heim-Energiemanagementsystem (HEMS), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver