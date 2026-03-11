Paris/London/Zürich - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch nach der Erholung am Vortag wieder geschwächelt. «Die Situation im Nahen Osten führt über die Energiepreise zu massiven Beeinträchtigungen der Weltwirtschaft», warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. «Das grösste Problem ist und bleibt weiterhin die Unsicherheit, und dadurch verpuffen Hilfsmassnahmen wie eine potenzielle Auflösung von Ölreserven der Länder schnell.» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab