Zürich - Die Migros Zürich zieht die Reissleine: Die Genossenschaft hat den Ausstieg aus dem kostspieligen Geschäft in Deutschland beschlossen. Sie verkauft wesentliche Teile ihrer Bio-Supermarktkette Tegut an Deutschlands grössten Lebensmittelhändler Edeka. Der Rückzug kostet die Genossenschaft Migros Zürich allein 2025 rund 270 Millionen Euro, wie eine Unternehmenssprecherin der Nachrichtenagentur AWP sagte. Insgesamt belaufen sich die Verluste
