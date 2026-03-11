© Foto: Dall-EMit der Initiative "Utilize" verbünden sich Tesla und Google, um das US-Stromnetz effizienter zu nutzen und so steigende Energiekosten durch den KI-Boom zu bremsen.Tesla und Google bündeln ihre Kräfte, um gegen steigende Strompreise in den USA vorzugehen. Die beiden Technologiekonzerne gehören zu den Gründungsmitgliedern einer neuen Brancheninitiative namens "Utilize", die darauf abzielt, die Nutzung des bestehenden Stromnetzes deutlich zu verbessern und so die Kosten für Verbraucher zu senken. Die Koalition, zu der neben Tesla und dem Google-Mutterkonzern Alphabet auch der Rechenzentrumsentwickler Verrus gehört, wurde am Dienstag offiziell vorgestellt. Ihr Fokus liegt darauf, gemeinsam mit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE