Tesla: Charttechnischer Befreiungsschlag oder Fortsetzung des Abwärtstrends?

Robotaxi-Fokus vs. technischer Abwärtstrend!

Rückblick

Die Tesla-Aktie arbeitet gerade an einer charttechnischen Entscheidung. Seit dem Hoch im Dezember befand sich die Aktie in einem Abwärtstrend. Zuletzt hat sich jedoch im Bereich von 390 US-Dollar ein Boden gebildet.

Tesla-Aktie: Chart vom 10.03.2026, Kürzel: TSLA, Kurs: 400.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs drückt aktuell gegen die Abwärtstrendlinie. Ein Ausbruch darüber würde ein "Breakout Szenario" mit Potenzial in Richtung 450 USD aktivieren.

Mögliches bärisches Szenario

Der Kurs läuft aktuell genau gegen die gelbe Abwärtstrendlinie. Sollte Tesla hier nach unten abprallen, ohne die Linie nachhaltig zu durchbrechen, wäre dies ein klassisches Bestätigungssignal für den bestehenden Abwärtstrend. Sollte der Kurs unter das Niveau von rund 390 US-Dollar rutschen, wird der Boden hinfällig. Das nächste Ziel wäre dann im Bereich von 350 US-Dollar.

Meinung

Elon Musk hat angekündigt, die Produktion der "Legacy"-Modelle S und X auslaufen zu lassen, um Kapazitäten für den Optimus-Roboter und das Robotaxi (Cybercab) zu schaffen. Das Setup ist ein klassisches Trendwende-Szenario. Wenn der Breakout über die Abwärtstrendlinie mit Volumen bestätigt wird, könnte die "Zukunftsmusik" (KI und Robotik) den Kurs weiter antreiben.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.49 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 23.34 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

