Die Diskussion um Flächenkonkurrenz zwischen Landwirtschaft und Photovoltaik bekommt neue Daten. Laut einer Studie des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft eignet sich das Grünland in Solarparks als Weidefläche für Schafe und Rinder. Wer Landwirtschaft und Photovoltaik gemeinsam betreiben will, benötigt dafür nicht unbedingt eine Agri-Photovoltaikanlage. Auch bisher als herkömmlich betrachtete Solaranlagen bieten doppeltes Nutzungspotenzial. Das ist das zentrale Ergebnis eines Forschungsberichts des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (bne). Untersuchungen in mehreren Solarparks belegen demnach, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
