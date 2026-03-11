Bern - Die SBB haben 2025 erneut mehr Reisende transportiert - täglich waren 1,43 Millionen Personen unterwegs, und zwar so pünktlich «wie noch nie». Engpässe im Netz seien jedoch absehbar und ein Infrastrukturausbau sei nötig, hiess es am Mittwoch an der Jahresmedienkonferenz. Zudem seien die Schulden weiterhin zu hoch. Die SBB hätten letztes Jahr täglich 3,3 Prozent mehr Reisende als im Vorjahr (1,39 Millionen) befördert, sagte SBB-Chef Vincent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab