Schlüchtern (ots) -In der aktuellen Studie "Deutschlands begehrteste Produkte& Services 2026" des F.A.Z.-Instituts und des Kölner Analysehauses ServiceValue wurde das Unternehmen Bien-Zenker als Deutschlands begehrtester Fertighausanbieter mit Platz 1 in seiner Branche ausgezeichnet. Die bundesweite Untersuchung bestätigt, was viele Bauherren bereits erfahren haben: Bien-Zenker steht für Häuser, die nicht nur individuell geplant und gebaut, sondern mit Leidenschaft entwickelt werden. Die Auszeichnung würdigt eine außergewöhnlich hohe Attraktivität in der Branche - und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, Wohnträume Wirklichkeit werden zu lassen."Diese Auszeichnung bedeutet uns besonders viel, weil sie zeigt, wie Menschen Bien-Zenker wahrnehmen, wenn sie sich mit dem Traum vom eigenen Haus beschäftigen", sagt Jürgen Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker. "Dass wir in der öffentlichen Online-Wahrnehmung an der Spitze der Fertighausanbieter stehen, ist eine großartige Bestätigung dafür, dass wir Baufamilien auf ihrem Weg in ihr neues Zuhause wirklich abholen - mit Qualität, Verlässlichkeit und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis."Ein verlässlicher Partner für eine große EntscheidungEin Haus zu bauen, ist für die meisten Menschen eine Entscheidung, die mehrere Generationen prägen kann. Gerade deshalb sind Vertrauen, Sicherheit und Transparenz entscheidend. "Wer sein Zuhause mit uns plant, vertraut uns ein großes Stück Lebensweg an", betont Hauser weiter. "Dass die Menschen über Bien-Zenker im Netz so positiv sprechen, zeigt uns, dass wir mit unserer persönlichen Beratung, unserer Bauqualität und unseren nachhaltigen Hauskonzepten genau das bieten, was Familien und Paare sich heute wünschen: ein rundum gutes Gefühl bei einem der wichtigsten Schritte ihres Lebens."Als einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland entwickelt und baut Bien-Zenker seit vielen Jahren energieeffiziente, zukunftsfähige Häuser für unterschiedlichste Lebensentwürfe - vom kompakten Einfamilienhaus bis zur repräsentativen Architekturlösung. Im Mittelpunkt stehen dabei eine persönliche und transparente Beratung, hohe Bauqualität sowie nachhaltige Lösungen.Hintergrund zur Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026"Die Studie "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2026" basiert auf einem umfassenden, KI-gestützten Social-Media-Monitoring. Dafür wurden zwischendem 1. Januar 2023 und 31. Dezember 2025 rund 16.600 Marken und Unternehmenin Deutschland analysiert. In die Auswertung flossen etwa 3,6 Millionenthemenbezogene Nennungen, rund 0,8 Millionen Emojis und über 563 Millionen Viralitätsindikatoren (Kommentare, Shares, Retweets u.Ä.) ein. Bewertet wurden unter anderem die Dimensionen Qualität, Service, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung und Begehrtheit. Die Performance wird auf einer branchenspezifischen Skala von 0 bis 100 Punkten gemessen; der Branchensieger setzt mit 100 Punkten die Benchmark. Ausgezeichnet werden nur Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Punktwert in ihrer Branche erreichen.Mehr Informationen: bien-zenker.deÜber Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von 120 Jahren zurück. Mit mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern verfügt das mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau. Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das- 3 -Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht. Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein.Pressekontakt:Bien-Zenker GmbHAndrea LangAm Distelrasen236381 SchlüchternTelefon: +49 172 951 6174presse@bien-zenker.dewww.bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/6233627