Der Markt für Photovoltaik-Anlagen auf Parkplätzen entwickelt sich langsamer als politisch erwartet. Viele Projekte scheitern laut dem Anbieter Pillar an, weil Lastannahmen, Tragwerkskonzept und Gründung nicht sauber aufeinander abgestimmt sind. Millionen Quadratmeter versiegelter Parkflächen bleiben energetisch ungenutzt. Der Markt dafür entwickelt sich langsamer als politisch erwartet. In der Praxis scheitern viele Photovoltaik-Carport-Projekte nicht am Solarmodul, sondern an der Tragwerkskonstruktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver