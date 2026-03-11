Die südkoreanische Wettbewerbsbehörde hat Mercedes-Benz wegen der Irreführung von Verbrauchern zu einer Geldstrafe von umgerechnet 6,5 Millionen Euro verdonnert. Im Fokus der Behörde: Ein offiziell nicht angegebener Batterielieferant der Premium-Stromer EQE und EQS. Die koreanische Kommission für fairen Handel (KFTC) gibt an, dass Mercedes-Benz für die Modelle EQE und EQS mit Premiumzellen von CATL geworben habe. Händlern sollen Verkaufsrichtlinien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
