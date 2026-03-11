© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoDer Elektroauto-Riese prüft laut Bloomberg mehrere Optionen für einen Einstieg in den internationalen Rennsport - ein Projekt, das bis zu 500 Millionen US-Dollar pro Saison kosten könnte.Der chinesische Elektroautokonzern BYD prüft laut einem Bericht von Bloomberg erstmals einen Einstieg in den internationalen Motorsport - und damit möglicherweise auch in die Formel 1. Nach dem rasanten globalen Wachstum des Unternehmens erwägen die Manager mehrere Optionen, um die Marke weltweit stärker zu positionieren. Diskutiert werden sowohl der Aufbau eines eigenen Teams als auch der Einstieg über eine Übernahme oder Beteiligung an einem bestehenden Rennstall. Neben der Formel 1 steht auch die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE