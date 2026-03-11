Berlin - Der Tankstellen-Interessenverband (TIV) begrüßt die von der Bundesregierung geplante Regelung, dass es Preiserhöhungen nur noch einmal am Tag geben darf.



"Das ist ein sehr guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil die Festschreibung eines Richtpreises, der sich nach Festsetzung nur noch nach unten entwickeln kann, den Autofahrern endlich Berechenbarkeit und Verlässlichkeit gibt", sagte TIV-Sprecher Herbert Rabl der "Rheinischen Post". Damit könne in der Tankstelle endlich wieder Gelassenheit statt berechtigte Aufgeregtheit um sich greifen. Wirtschaftsministerin Reiche habe eine zentrale Forderung des Verbands aufgegriffen und setze nun das "Österreichische Modell" um.



Rabl kann sich noch mehr vorstellen: "Österreich geht heute sogar noch einen richtigen Schritt weiter und plant, dass die Spritpreise nur noch an drei Tagen in der Woche fixiert werden dürfen und es danach nur noch nach unten geht. Das wäre auch ein gutes, weiterführendes Modell für Deutschland."



Der Verbandssprecher sagte: "Zusammen mit der Freigabe von Ölreserven ist diese Maßnahme geeignet, die Spritpreise zu stabilisieren. Ob die Preise allerdings so sprunghaft fallen, wie sie gestiegen sind, liegt nach wie vor in der Hand der großen Konzerne und deren Gewinnpolitik", so Rabl.





© 2026 dts Nachrichtenagentur