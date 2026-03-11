Nach zuletzt eher unerfreulichen Meldungen kann der Erneuerbare-Energien-Projektierer die Inbetriebnahme eines 33-Megawattstunden-Batteriespeichers vermelden und - für das Unternehmen insgesamt noch weit wichtiger - die Unterstützung einer Mehrheit seiner Gläubiger für den Sanierungskurs. Der Projektentwickler Abo Energy hatte am Montag zu einer Gläubigerversammlung eingeladen, die aus Sicht des Unternehmens erfolgreich verlaufen ist. Mit ihren Beschlüssen haben die Gläubiger einer 2024 begebenen Anleihe auf bestimmte Konditionen verzichtet und damit "das klare Signal gesandt, dass sie an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
