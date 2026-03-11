Zürich - Der Flughafen Zürich ist mit Wachstum in das Jahr 2026 gestartet. Nach einem Passagierplus im Januar sind auch im Februar mehr Menschen über den grössten Flughafen der Schweiz geflogen. Das war allerdings noch vor Kriegsausbruch im Nahen Osten. Im Februar sind mit 2,20 Millionen 7,9 Prozent mehr Passagiere über den Flughafen Zürich gereist als im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend hiess. Bereits im Januar verzeichnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab