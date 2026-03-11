Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert angesichts der Blockade des zugesagten 90-Milliarden-Euro-Kredits durch Ungarn eine Alternative. "Wir brauchen einen Plan B", sagte er zu "Politico" und der "Welt" am Mittwoch. Nicht die Ukraine, sondern auch Europa benötige eine Lösung. "Wir alle brauchen diesen Plan B."



Selenskyj sagte, die Ukraine verteidige die Freiheit von ganz Europa. "Unsere europäischen Partner und echten Freunde wissen, dass wir nicht nur ukrainische Werte verteidigen." Das sei "eine große Herausforderung für uns alle".



Selenskyj attackierte Ungarns Regierungschef Viktor Orban scharf. "Er steht auf der Seite des russischen Präsidenten", so der ukrainische Präsident. Orban blockiere "alles für die Ukraine": Geld, Waffen und "unseren Weg in die EU". Es gebe nur eine Sache, die er nicht mache wie Wladimir Putin: Orban feuere keine Raketen auf die Ukraine ab und schicke keine Soldaten.



Der ukrainische Präsident warf Orban Erpressung vor. Die Europäische Kommission habe ihm gesagt: "Sie wollen russisches Öl, und wenn die Ukraine das russische Öl nicht durchleitete, dann blockieren sie das Geld." Nach Angaben der Ukraine hat ein Angriff Russlands Ende Januar die Pipeline beschädigt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur