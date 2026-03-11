© Foto: OpenAIVolatus Aerospace revolutioniert den Schwerlast-Gütertransport mit neuen Drohnen. Die Aktie zeigt sich am Mittwoch stark.Für die Entwicklung und Kommerzialisierung von ferngesteuerten Schwerlast-Drohnenlieferungen hat Volatus Aerospace einen Vertrag mit einem führenden Offshore-Windkraftunternehmen geschlossen, wie S&P Capital IQ berichtet. Solche Drohnen unterstützen den Gütertransfer zwischen Offshore-Schiffen und den Gondeln von Offshore-Windkraftanlagen in internationalen Gewässern. Volatus Aerospace übernimmt im Rahmen des Vertrags die vollständige operative Unterstützung, einschließlich Missionsplanung, Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, technischer Integration und Flugbetrieb. …Den vollständigen Artikel lesen
