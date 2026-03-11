Leverkusen - Bayer Leverkusen und der FC Arsenal haben sich am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 1:1 getrennt. Robert Andrich brachte die Gastgeber früh nach der Pause in Führung, ehe Kai Havertz kurz vor Schluss per Elfmeter ausglich.



In einer zunächst taktisch geprägten Partie standen beide Mannschaften defensiv stabil und ließen nur wenige klare Chancen zu. Die beste Möglichkeit der ersten Hälfte hatten die Gäste aus London: Gabriel Martinelli traf mit einem kraftvollen Abschluss nur die Latte.



Direkt nach Wiederbeginn ging Leverkusen in Führung. Nach einer Ecke von Alex Grimaldo köpfte Robert Andrich den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 ins Netz (46.). In der Folge verteidigte die Werkself konzentriert und ließ die Angriffe der Engländer lange kaum gefährlich werden.



Arsenal erhöhte im Laufe der zweiten Halbzeit den Druck, fand gegen die kompakte Defensive der Gastgeber jedoch nur selten Lücken. Erst in der Schlussphase kam Bewegung in die Partie: Noni Madueke drang in den Strafraum ein und wurde von Malik Tillman zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kai Havertz sicher zum Ausgleich (89.).



In der Nachspielzeit kam Arsenal noch einmal zu einer Ecke, doch Leverkusen brachte das Remis über die Zeit. Damit bleibt vor dem Rückspiel in London alles offen.





