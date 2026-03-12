München (ots) -Erfolgreicher Auftakt für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen auf dem Weg zur Heim-Weltmeisterschaft in Berlin: Beim WM-Quali-Fenster in Villeurbanne/Lyon fährt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) unter ihrem neuen Bundestrainer Olaf Lange bei dessen Premierenspiel seiner dritten Bundestrainer-Amtszeit einen souveränen 76:49-Erfolg (40:20) gegen Südkorea ein.Nach der Partie zeigt sich Lange im Interview bei MagentaSport zufrieden: "Ich bin relativ froh, wie wir gespielt haben - mit viel Herz! Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr stark dominiert - vor allem am Glas. [...] Im dritten Viertel wurde es erwartungsgemäß ein bisschen schwieriger [...], wenn man mit 20 Punkten führt. Dann haben wir einen guten Weg gefunden, das Tempo gut kontrolliert und am Ende konnten wir auch tiefer in die Bank gehen - und haben das Spiel dann sicher nach Hause gebracht." Auch Leonie Fiebich Leonie Fiebich ist "super froh" und "glücklich" über den gelungenen Auftakt: "Gegen asiatische Teams zu spielen, ist immer schwierig. Deswegen bin ich total stolz aufs Team, wie wir einfach unseren Stiefel gespielt haben und uns nicht aus der Ruhe haben bringen lassen." Auch MagentaSport Expertin Ireti Amojo sieht "sehr schöne Signale", dass es für die DBB-Frauen mit ihrem neuen Trainer "in die richtige Richtung geht".Die deutsche Auswahl trifft beim WM-Härtetest ein halbes Jahr vor Beginn der Weltmeisterschaft (4. bis 13. September), für die das DBB-Team als Gastgeber bereits automatisch qualifiziert ist, im nächsten Spiel morgen ab 16.45 Uhr auf die Philippinen sowie Frankreich (Samstag, 20.15 Uhr), Kolumbien (Sonntag, 15.15 Uhr) und Nigeria (Dienstag, 16.45 Uhr). Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft beim Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournament sind live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen.Im BKT EuroCup endet dagegen die Erfolgsgeschichte der NINERS Chemnitz: Im Achtelfinal-Showdown beim slowenischen Spitzenklub Cedevita Olimpija Ljubljana unterliegt das Team von Rodrigo Pastore mit 65:73. Der NINERS-Coach ist trotzdem stolz auf die Leistung und die EuroCup-Debütsaison seiner Mannschaft mit dem Erreichen der Playoffs: "Ein sehr gut geführtes Spiel von unseren Jungs! Eine sehr solide erste Halbzeit. Im dritten Viertel hatten wir etwas zu kämpfen - das 7-Punkte-Viertel war entscheidend für dieses Spiel. [...] Wir waren nicht weit entfernt. Unsere erste Erfahrung im EuroCup: Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs, wie wir uns präsentiert haben! Jetzt ist es an der Zeit, sich zu 100 Prozent auf die BBL zu konzentrieren: Wir können es besser machen, wir müssen es besser machen, wir werden es besser machen!"Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom Auftaktspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft der Frauen beim WM-Quali-Fenster und vom EuroCup-Achtelfinalspiel der NINERS Chemnitz in Ljubljana. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Für die DBB-Frauen geht's am morgigen Donnerstag live ab 16.45 Uhr mit der Partie gegen die Philippinen weiter. In der EuroLeague trifft der FC Bayern München morgen Abend auf Anadolu Efes Istanbul - live ab 20.00 Uhr bei MagentaSport.Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying TournamentDeutschland - Südkorea 76:49Geglückter Start ins Heim-WM-Jahr 2026 - und in die dritte Amtszeit von Olaf Lange als Bundestrainer! Die als Gastgeberinnen bereits für die Weltmeisterschaft qualifizierten deutschen Basketball-Frauen dominieren gegen Südkorea, zeigen nur im dritten Viertel einige Schwächen. "Player of the Game" und Topscorerin ist Shootingstar Frieda Bühner mit 21 Punkten, 9 Rebounds und 4 Assists. WNBA-Star Nyara Sabally von New York Liberty stellt ihre Klasse unter dem Korb mit einem Double-Double (11 Punkte, 11 Rebounds) unter Beweis. Leonie Fiebich erzielt 16 Punkte, Alexis Peterson kommt auf 9 Punkte und starke 10 Assists. Neben den etablierten Spielerinnen kann sich der Bundestrainer bei seinem ersten Spiel an der Seitenlinie auch auf eine starke Leistung seiner Bankspielerinnen verlassen.Die Highlights des Spiels - Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Nm1aOEQ5cWZPVTVTZHJJQTVackpMTFM4NHg1QXR3dHZBVEUyYUp2OGUwWT0=Deutscher Jubel nach dem Auftaktsieg - die DBB-Frauen feiern den Erfolg gegen Südkorea. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RkF3aUdvLzRjNFQ2ZDh4bm1VQnc0VTNURkJ3SmhVK21OTUM4Wk45MVFBND0="Mit viel Herz" - die Analyse von Bundestrainer Olaf Lange nach dem Auftaktsieg: "Ich bin relativ froh, wie wir gespielt haben - mit viel Herz! Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr stark dominiert - vor allem am Glas. [...] Die erste Halbzeit war sehr, sehr gut - vor allem im Rebounding. Im dritten Viertel wurde es erwartungsgemäß ein bisschen schwieriger, wenn man mit 20 Punkten führt. Dann haben wir einen guten Weg gefunden, Tempo gut kontrolliert und am Ende konnten wir auch tiefer in die Bank gehen - und haben das Spiel dann sicher nach Hause gebracht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VHBzVTA5aE8ydkpORm1TbGN1bjRkVFNpcXdSL3lVRXNwTm9wL3F2ajhqaz0=Leonie Fiebich zeigt sich "super froh" und "glücklich" über den gelungenen Auftakt: "Ich bin erst mal glücklich, dass wir gewonnen haben! Gegen asiatische Teams zu spielen, ist immer schwierig. Deswegen bin ich total stolz aufs Team, wie wir einfach unseren Stiefel gespielt haben und uns nicht aus der Ruhe haben bringen lassen. Super froh, dass wir das erste Spiel nach Hause mitnehmen können!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bFJ1SVZiMFVOTlJneFQwM21mUHhLc3A5UGVBeGNLRUNnZm5KKzJ2ellaUT0=BKT EuroCupCedevita Olimpija Ljubljana - NINERS Chemnitz 73:65Im Achtelfinale endet die Europareise der NINERS Chemnitz, nachdem die Sachsen in ihrer EuroCup-Premierensaison als einziger deutscher Klub die K.o.-Runde erreicht hatten. Beim slowenischen Spitzenklub Cedevita Olimpija Ljubljana verlieren NINERS mit 65:73. Zur Halbzeit führen die Sachsen sogar mit 39:36, aber ein desolates drittes Viertel mit nur siebe Punkten "bricht den Chemnitzern am Ende das Genick", wie MagentaSport Kommentator Benni Zander konstatiert.Die Highlights des Spiels und das Schlussfazit von Kommentator Benni Zander: "Kopf hoch, Chemnitz!" - Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZWpoZG5QdVVyK2ZZNVptQVJEeCtLWGpNc3hUaXpRWnZYVk1Pc01mUGZRUT0=Die Schlusssekunden - anschließend großer Jubel bei Cedevita Olimpija Ljubljana und Enttäuschung bei den Chemnitzern. "Wahnsinnig bitter aus Sicht der Sachen" resümiert Benni Zander. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WkFUK3BFZTFFeVRRcWZxbFR4VldPMjBTa0dHaUN2dWV0d0cwTjFmQzVxVT0=Eine der Schlüsselszenen: Ballverlust des Chemnitzers Aher Uguak und DJ Stewart, mit 14 Punkten Topscorer der Partie, schließt nach dem Fast Break mit krachendem Dunk ab: clipro.tv/player?publishJobID=cG1mQVVpWGF0Z2E3Q3RQK1JPT205VkNCNHVoa2lFVnpKakhHbEkvOXNncz0=Trainer Rodrigo Pastore ist nach der Niederlage trotzdem stolz auf die Leistung seiner Mannschaft und die EuroCup-Debütsaison mit der Playoff-Teilnahme: "Ein sehr gut geführtes Spiel von unseren Jungs! Eine sehr solide erste Halbzeit. Im dritten Viertel hatten wir etwas zu kämpfen - das 7-Punkte-Viertel war entscheidend für dieses Spiel. Wir sind zurückgekommen, hatten im vierten Viertel einen Lauf, aber wir spielen gegen eine sehr gute Mannschaft, die sehr gut gecoached und sehr talentiert ist. Sie haben einige big plays gezeigt. Wir waren nicht weit entfernt. Unsere erste Erfahrung im EuroCup: Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs, wie wir uns präsentiert haben! Jetzt ist es an der Zeit, sich zu 100 Prozent auf die BBL zu konzentrieren: Wir können es besser machen, wir müssen es besser machen, wir werden es besser machen!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MEc1amFGUGhXMXMrRnBOVmdXcnB1clY4ZmJJN0QzZnhZQ2dyWnRpbktXOD0=Der Ex-Bamberger Aleksej Nikolic wird "Player of the Game" - und der 31-jährige Olimpija-Guard zollt den Chemnitzern nach dem Spiel seinen Respekt: "Es fühlt sich großartig an - das sind die Playoffs! Glückwunsch an Chemnitz zu einer tollen Saison im EuroCup! Sie sind mit großem Einsatz, einer großartigen Mentalität und Intensität hierhergekommen. Es war ein hart umkämpftes Spiel, aber am Ende haben wir den Sieg verdient!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NDFlYnhEQTdma2ovYzdZZHpNQ0k0ZlZ3dTF5K3dQMUJ0OThaY0hTZC9SUT0=Die Viertelfinalspiele im BKT EuroCup am 17. und 18. März live bei MagentaSportNach dem Sieg gegen Chemnitz tritt Cedevita Olimpija Ljubljana im Viertelfinale am 17. März bei Cosea JL Bourg-en-Bress an und Bahcesehir College Istanbul trifft auf U-BT Cluj-Napoca. Am 18. März stehen sich Hapoel Midtown Jerusalem und Turk Telekom Ankara gegenüber, während Besiktas GAIN Istanbul auf Dolomiti Energia Trento trifft - alles ebenfalls live bei MagentaSport.FC Bayern mit EuroLeague-Rückenwind nach Belgrad-Sieg und Obst-Verlängerung: Morgen "Must Win"-Spiel gegen Anadolu Efes Istanbul im Kampf um die PlayoffsIn der EuroLeague will der FC Bayern morgen Abend mit Rückenwind seine Minimal-Chance auf den Playoff-Einzug wahren: Nach dem Auswärtserfolg bei Roter Stern Belgrad und der langersehnten Vertragsverlängerung von Welt- und Europameister Andi Obst bis 2029 steht für die Münchner am morgigen Donnerstag im SAP Garden das nächste "Must Win"-Duell gegen Anadolu Efes Istanbul auf dem Programm - live ab 20.00 Uhr bei MagentaSport.Basketball live bei MagentaSportWM-Qualifikation FrauenDonnerstag, 12.03.2026ab 16.45 Uhr: Philippinen - DeutschlandSamstag, 14.03.2026ab 20.15 Uhr: Deutschland - FrankreichSonntag, 15.03.2026ab 15.15 Uhr: Kolumbien - DeutschlandDienstag, 17.03.2026ab 16.45 Uhr: Nigeria - DeutschlandEuroLeague | 31. 