Investition in Höhe von 65 Millionen Pfund in eine neue Produktionsanlage für Mundgesundheitsprodukte in Shanghai, um das Wachstum auf dem weltweit größten Markt für Zahnfleischgesundheit zu unterstützen

Haleon möchte die Marke für Zahnfleischgesundheit parodontax bis Ende 2027 auf 30 chinesische Städte ausweiten darunter auch die am schnellsten wachsenden Städte und anspruchsvolle Käufer sowohl im stationären Handel als auch online ansprechen

Ein speziell entwickelter Geschmack, ein schaumigeres Gefühl und eine hochwertige Verpackung sollen lokale Verbraucher ansprechen

Haleon, ein Konsumgüterunternehmen, dessen alleiniger Fokus auf einer besseren Gesundheit im Alltag liegt, investiert 65 Millionen Pfund in eine neue, hochmoderne Produktionsanlage für Mundpflegeprodukte in Shanghai. Die Anlage wird die Expansion seines die globalen Marken Sensodyne und parodontax umfassenden Mundpflegeportfolios in Chinas schnell wachsenden Tier-2- und Tier-3-Städten unterstützen, wo steigende Einkommen, ein wachsendes Bewusstsein für Gesundheit im Alltag und der Trend zu vertrauenswürdigen Markenprodukten das Verbraucherverhalten verändern.

parodontax, Haleon's clinically proven gum health brand, is expanding across China

Als Teil dieses Wandels integrieren immer mehr Verbraucher präventive Mundpflege in ihre täglichen Selbstpflegeroutinen, und die Nachfrage nach hochwertigen, wissenschaftlich fundierten Lösungen nimmt rasant zu. Diese Investition stärkt die lokale Produktion von Haleon und positioniert das Unternehmen für langfristiges Wachstum in einem seiner dynamischsten Märkte.

Der chinesische Markt für Zahnfleischgesundheit ist der größte weltweit und hat ein Volumen von rund 860 Millionen Pfund. Über 70 der Erwachsenen in China haben in irgendeiner Form Zahnfleischprobleme, und das Bewusstsein für Symptome wie Blutungen, Rötungen und Empfindlichkeit nimmt zu. Dies bietet erhebliche Marktchancen für klinisch erprobte Produkte für die Zahnfleischgesundheit.

parodontax, die am schnellsten wachsende Marke für Mundgesundheit von Haleon, ist die erste Zahnpasta auf dem chinesischen Markt, die klinisch erwiesenermaßen die Ursache für Zahnfleischbluten bekämpft, indem sie hartnäckigen Zahnbelag, eine der Hauptursachen für Zahnfleischerkrankungen, entfernt. Allerdings unterscheidet sich ihr charakteristisches Geschmacksprofil, das durch den Hauptwirkstoff Natriumbikarbonat bedingt ist, von vielen lokal erhältlichen Zahnpasten, die in der Regel einen süßeren oder blumigeren Geschmack haben.

Um sicherzustellen, dass die chinesischen Verbraucher das Produkt positiv aufnehmen, hat das globale F&E-Team von Haleon eng mit lokalen Sensorikwissenschaftlern zusammengearbeitet, um den Geschmack anzupassen und dabei die Wirksamkeit der globalen Rezeptur durch süßere, aromatischere Noten und ein schaumigeres Putzerlebnis zu optimieren, ohne die klinische Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Durch die hochwertige Verpackung werden die therapeutischen, klinisch nachgewiesenen Eigenschaften in einem immer anspruchsvolleren Markt für Mundpflegeprodukte zusätzlich hervorgehoben.

Haleon verfolgt zudem eine Multi-Channel-Vertriebsstrategie, um den Zugang zu parodontax in ganz China auszubauen. Neben der schnell zunehmenden Präsenz auf E-Commerce-Plattformen wie Douyin will das Unternehmen den Vertrieb von parodontax bis Ende 2027 auf 30 Städte ausweiten und so mit der Marke mehr als 250 Millionen Menschen erreichen. In diesen Städten lebt eine zunehmend wohlhabende Mittelschicht mit steigendem verfügbaren Einkommen und Interesse an renommierten internationalen Marken. Große Club-Einzelhändler expandieren schnell, und Haleon ist auch weiterhin sehr präsent in stationären und Online-Apotheken, unterstützt durch ein Netzwerk von Zahnärzten, die die Produkte regelmäßig empfehlen.

Brian McNamara, Chief Executive von Haleon, erklärte: "China hat für Haleon strategisch Priorität. Diese Investition, die auf unseren bewährten F&E-Kompetenzen und unserem starken lokalen Team aufbaut, spiegelt unser langfristiges Engagement wider, das Beste aus unserer globalen Forschung und Innovation einzubringen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der chinesischen Verbraucher zu verbessern."

"Indem wir unsere Forschungskompetenz von Weltklasse mit fundierten lokalen Kenntnissen und Fertigungs- und F&E-Kapazitäten vor Ort kombinieren, können wir qualitativ hochwertige, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Produkte anbieten, die die Gesundheit der Menschen in China im Alltag verbessern."

Die neue Anlage für Mundgesundheitsprodukte wird in Shanghais Lingang New Area, einem schnell wachsenden Industriezentrum, entstehen. Indem Haleon die Lieferkapazitäten für China intern bereitstellt, möchte das Unternehmen schneller auf sich ändernde Verbraucherpräferenzen reagieren können und Innovationen in einer schnell wachsenden Kategorie beschleunigen, was sein Ziel unterstützt, bis 2030 eine Milliarde weitere Verbraucher zu erreichen und gleichzeitig durch eine agilere und effizientere Lieferkette in den nächsten fünf Jahren Bruttoproduktivitätseinsparungen in Höhe von 800 Millionen Pfund zu erzielen.

Im Juni 2025 hat Haleon außerdem die vollständige Übernahme seines Joint Ventures TSKF mit einer Investition von rund 700 Millionen Pfund abgeschlossen, wodurch das Unternehmen die direkte Kontrolle über sein OTC-Geschäft in China übernommen hat. Zusammen verdeutlichen diese Investitionen das langfristige Vertrauen von Haleon in das Wachstum des chinesischen Marktes für Verbrauchergesundheitsprodukte.

