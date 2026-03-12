Die Ölpreise legen wieder zu. Brent- und WTI-Öl verteuern sich jeweils um knapp drei Prozent auf 93 beziehungsweise 89 Dollar. Denn während US-Präsident Donald Trump weiter ein baldiges Ende des Krieges mit dem Iran in Aussicht stellt, spitzt sich die Lage im Energiesektor zunehmend zu. Der Iran greift nun vor allem die Energiebranche an.Ziel der Attacken ist es offenbar, den wirtschaftlichen Preis für eine Fortsetzung des Konflikts zu erhöhen. In Bahrain wurden nach Angaben örtlicher Behörden Treibstofflager ...Den vollständigen Artikel lesen ...
