Zalando liefert starke Ergebnisse für 2025, erwartet weitere Beschleunigung in 2026 durch KI-Innovationen und kündigt Aktienrückkauf von bis zu 300 Millionen Euro an Konzernumsatz steigt um 16,8 % auf 12,3 Milliarden Euro, bereinigtes EBIT klettert um 15,6% auf 591 Millionen Euro.

Zalando setzt seine Strategie weiterhin erfolgreich um: Das Unternehmen nutzt KI über seine gesamte Daten- und Infrastrukturplattform hinweg und leistet Pionierarbeit für die nächste Generation des agentic commerce in Europa.

Nach der Übernahme von ABOUT YOU erzielt Zalando große Fortschritte bei der Realisierung von Synergien; das Unternehmen will die Synergien in Höhe von 100 Millionen Euro pro Jahr bereits im Jahr 2028 erreichen, also ein Jahr früher als ursprünglich geplant.

Im B2C-Bereich steigert der Multi-App-Ansatz des Unternehmens das Bruttowarenvolumen (GMV) auf 17,6 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT auf 536 Millionen Euro, während die Zahl der aktiven Kund*innen einen neuen Rekordwert von 62 Millionen erreicht.

Im B2B-Bereich steigt der Umsatz um 14,6% auf 1,1 Milliarden Euro, wobei sich das bereinigte EBIT mehr als verdoppelt. Zalandos B2B-Softwareeinheit SCAYLE expandiert in die USA und gewinnt einen bedeutenden Auftrag für das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi's.

Die Gruppe erwartet für 2026 eine weitere Beschleunigung und weiterhin profitables Wachstum und setzt damit einen weiteren Meilenstein für das Erreichen der mittelfristigen Unternehmensziele für 2028.

Aufgrund des starken Ergebnisse im Jahr 2025 sowie des Vertrauens von Zalando in die mittelfristige Margenausweitung und die starke Cash-Generierung kündigt das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an, um überschüssiges Kapital an die Aktionär*innen zurückzugeben. Berlin, 12. März 2026 // Zalando SE ("Zalando"), Europas führende Technologieplattform für Mode und Lifestyle, meldete für 2025 ein zweistelliges Wachstum bei GMV, Umsatz und Gewinn. Die Übernahme von ABOUT YOU und die erfolgreiche Umsetzung der B2C- und B2B-Strategie ermöglichten einen noch besseren Service für Kund*innen und Partner. Das Unternehmen erwartet für 2026 eine weitere Beschleunigung durch die unternehmensweite Anwendung von KI-Innovationen. Das Unternehmen lieferte bei allen wichtigen Kennzahlen Ergebnisse am oberen Ende der Prognose für 2025 ab. Diese war nach der erfolgreichen Übernahme von ABOUT YOU aktualisiert worden, um die Leistung der gesamten Gruppe abzubilden. Das Konzern-GMV stieg um 14,7 % auf 17,6 Milliarden Euro, der Umsatz erhöhte sich um 16,8 % auf 12,3 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT kletterte um 15,6% auf 591 Millionen Euro. Während die bereinigte EBIT-Marge auf Konzernebene stabil bei 4,8 % blieb, weitete sich die Marge des alleinstehenden Geschäfts von Zalando (ohne die Akquisition von ABOUT YOU) auf 5,3 % aus. "Wir haben die Umsetzung unserer Strategie beschleunigt, wichtige Innovationen im B2C- und B2B-Bereich vorangetrieben und 2025 ein starkes Ergebnis abgeliefert", sagt Robert Gentz, Co-CEO von Zalando. "Unsere einzigartige Daten- und Infrastrukturplattform, die wir über 17 Jahre aufgebaut haben, verschafft uns heute einen massiven Vorteil. Wir haben die reichhaltigsten modespezifischen Daten in Europa aus Milliarden von Interaktionen mit Kund*innen und unvergleichlichen Markenbeziehungen, sowie das führende Logistiknetzwerk des Kontinents. Durch gezielte KI-Innovationen können wir unseren Kunden und Partnern Erlebnisse und Angebote liefern, die bis vor Kurzem noch undenkbar waren. Gleichzeitig steigern wir die Effizienz unserer eigenen Abläufe." KI als Wachstumsturbo

Im Jahr 2025 trieb Zalando die Effizienz und Produktivität im gesamten Unternehmen durch den Einsatz von KI voran. Im Marketing skalierte das Unternehmen seine KI-generierten Produktinhalte innerhalb eines Jahres von fast Null auf 90 %. Dies reduzierte die Erstellungszeit für Kampagnen von sechs Wochen auf wenige Tage und steigerte die Anzahl der erstellten Inhalte um 70 %. In der Logistik lösten fortschrittliche KI-Modelle komplexe Herausforderungen bei der Optimierung der Lieferkette und verbesserten die Präzision der Lieferversprechen an Kund*innen in Echtzeit um 22 Prozentpunkte. Darüber hinaus steigerte Zalando die Programmier-Produktivität seines Teams aus rund 3.000 Tech-Spezialist*innen erheblich, indem es dieses mit den neuesten KI-Programmierwerkzeugen ausstattete. Selbst in einem komplexen operativen Umfeld verzeichnet das Unternehmen hier einen Zuwachs von über 20 % bei Code-Änderungen. 2026 wird Zalando seinen Daten- und Infrastrukturvorteil weiter nutzen, um die schwierigsten Herausforderungen der Modebranche zu lösen. Dazu gehört eine umfassende Personalisierung, um Kund*innen nahtlos mit genau den Produkten und Lifestyle-Inhalten zu verbinden, die sie lieben, und ihnen dabei zu helfen, auf Anhieb die richtige Größe und Passform zu finden. Die verbesserte Personalisierung mit Hilfe eigener Zalando-Daten hat bereits zu einem Anstieg der Artikel im Warenkorb um 13 % geführt. Gleichzeitig hilft die KI für Größenempfehlungen, die auf den realen Körpermaßen von über einer Million Kund*innen basiert, Käufer*innen dabei, direkt die passende Größe zu finden. Dadurch werden größenbedingte Retouren um mehr als 8 % vermieden. Zalando erschließt zudem eine neue, dialogorientierte Art des Einkaufens, indem der Zalando Assistant zu einem echten persönlichen Lifestyle-Begleiter weiterentwickelt wird. Die Zahl der Nutzer*innen stieg auf sechs Millionen - das Vierfache im Vergleich zum Vorjahr -, da über den Assistant nun direkt eingekauft werden kann und er zudem einzigartige Stilpräferenzen lernt. Um die Vision von echten Lifestyle-Agenten zu beschleunigen, ist Zalando eine Partnerschaft mit Qutwo eingegangen, einer der ambitioniertesten KI-Spezialisten Europas. Auch über die eigene Plattform hinaus treibt Zalando den agentic commerce voran - einen Zukunftsmarkt, der bis 2030 voraussichtlich einen Anteil von 15 % am Online-Einzelhandel erreichen wird. Als einer von nur zwei europäischen Startpartnern für Googles Universal Commerce Protocol baut Zalando das Fundament für die Entdeckung und den Kauf von Mode- und Lifestyle-Produkten direkt über KI-Chatbots wie Gemini. Da Zalando von Conversational-AI-Systemen schon heute bevorzugt als Modeplattform empfohlen wird, sichert sich das Unternehmen durch diese frühe Integration den Zugang zu neuen Zielgruppen. B2C-Wachstum durch Multi-App-Strategie für Mode und Lifestyle

Im B2C-Bereich erreichte die Gruppe im Jahr 2025 mit ihren hochwirksamen Multi-App-Ansatz einen Rekordwert von 62 Millionen aktiven Kund*innen. Das App-Portfolio - bestehend aus der markenorientierten Zalando-App, der trendfokussierten ABOUT YOU App und der dealorientierten Lounge by Zalando App - spricht unterschiedliche Bedürfnisse von Kund*innen an. Das Zusammenspiel der Apps maximiert die Kundenreichweite, erhöht die Interaktionsrate und sichert einen größeren Anteil an den Lifestyle-Ausgaben der Kund*innen.



Zalando hat zudem die Kundenbindung 2025 deutlich gestärkt. Das weiterentwickelte Bonusprogramm Zalando Plus ist mittlerweile in 17 Märkten verfügbar und hat 16,8 Millionen Mitglieder. Diese Mitglieder generierten im vierten Quartal fast die Hälfte des gesamten GMV. Parallel dazu etabliert sich der neue, KI-gestützte Discovery-Feed mit wöchentlich neun Millionen Nutzer*innen als täglicher Lifestyle-Begleiter. Dieses gesteigerte Engagement ist auf Investitionen in Zalandos Self-Service-Plattform, ein effizienteres Management von Kampagnen und Daten sowie den Einsatz von KI zur Optimierung der Werbeleistung zurückzuführen. Das half dabei, in 2025 ein Wachstum von 42 % im hochprofitablen Retail-Media-Geschäft von Zalando zu erreichen. Zudem steigt der Anteil von Zalando an den Lifestyle-Ausgaben von Verbraucher*innen weiter an. Lifestyle Kategorien wie Sport, Beauty, Kids & Family sowie Designer verzeichneten ein Wachstum von 13 %. Besonders im Bereich Sport stärkte Zalando seine Position durch strategische Initiativen wie die fünfjährige Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Unterstützung großer europäischer Marathon-Events als Kooperationspartner.



Ausbau des B2B-Betriebssystems und Markteintritt in den USA mit Levi's

Im B2B-Segment baut Zalando sein Betriebssystem für den Mode- und Lifestyle-E-Commerce weiter aus. Durch die Reduzierung von Komplexität im grenzüberschreitenden Handel erschließt das Unternehmen Marken und Händlern neue digitale Wachstumschancen. 2025 stieg der B2B-Umsatz um 14,6% auf 1,1 Milliarden Euro, während sich das bereinigte EBIT mehr als verdoppelte. Zalandos modulare Betriebssystem - bestehend aus ZEOS (intelligente Logistik), SCAYLE (Software für Onlineshops und Marktplätze) und Tradebyte (Marktplatz-Integration) - bedient mittlerweile über 1.200 Händler und unterstützt ein GMV von rund 11 Milliarden Euro. Ein wichtiger Meilenstein im B2B Segment ist die heute bekannt gegebene globale Partnerschaft zwischen SCAYLE und Levi's. Als eines der größten Markenunternehmen für Bekleidung und weltweiter Marktführer bei Jeans setzt Levi's künftig auf SCAYLE als globale E-Commerce-Plattform für levi.com. Damit gewinnt SCAYLE ein wegweisendes Referenzprojekt in den USA, dem weltweit größten Software-as-a-Service-Markt. Parallel dazu unterstrich in 2025 die Partnerschaft mit dem britischen Einzelhändler NEXT die Stärke der ZEOS-Logistik: NEXT konnte seine internationalen Online-Umsätze um 33 % steigern und gleichzeitig die Logistikkosten um 6,5 % senken. Weiteres profitables Wachstum und Kapitalrückführung an die Aktionär*innen

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Zalando Gruppe ein GMV- und Umsatzwachstum zwischen 12 % und 17 % auf ausgewiesener Basis. Das bereinigte EBIT soll auf 660 bis 740 Millionen Euro steigen.* Dieser Ausblick spiegelt operative Fortschritte sowie die beschleunigte Realisierung von Synergien aus der ABOUT YOU-Transaktion wider: Das Ziel von 100 Millionen Euro an Synergien pro Jahr wird nun bereits 2028 erreicht, ein volles Jahr früher als geplant. Zalando bestätigt zudem seine mittelfristigen Ziele für 2028. Die Gruppe strebt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8 % bis 13 % für GMV und Umsatz sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 6 % bis 8 % an. Ein starker Free Cashflow bildet dabei das finanzielle Rückgrat, um den Kurs des profitablen Wachstums im Jahr 2026 fortzusetzen. Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung, der robusten Unternehmenskennzahlen, der soliden Bilanz und der starken Cashflow-Generierung des Unternehmens sowie des Vertrauens des Managements in die zukünftige Entwicklung, kündigte Zalando heute ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an (ca. 5 % der ausstehenden Aktien). Der Rückkauf wird aus der starken Cash-Position des Unternehmens finanziert; Zalando beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien einzuziehen. Das Unternehmen wird zudem weiterhin zwischen 240 und 300 Millionen Euro in seine Technologieplattform und Infrastruktur investieren, um einen größeren Anteil am europäischen Modemarkt zu gewinnen. "Unsere Ergebnisse für 2025 belegen unsere Umsetzungsstärke: Wir haben profitables Wachstum versprochen und am oberen Ende unserer Prognose geliefert", sagte Anna Dimitrova, CFO von Zalando. "Diese Disziplin werden wir 2026 fortsetzen. Wir sind in der Lage, unser Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben. Dies unterstreicht unser Vertrauen in die künftige Ertragskraft von Zalando sowie unseren disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation." Die Ergebnispräsentation und der Geschäftsbericht 2025 sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 am 6. Mai 2026 veröffentlichen. *Unsere Prognose lässt mögliche Auswirkungen eines länger andauernden Konflikts im Nahen Osten unberücksichtigt. Etwaige künftige Auswirkungen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich einschätzen. (Ende) Zalando Konzern Wesentliche Kennzahlen* in Mio. EUR FY/25** FY/24 GMV Konzern 17.560,2 15.311,3 % Wachstum 14,7 % 4,6 % Umsatz Konzern 12.346,1 10.572,5 % Wachstum 16,8 % 4,2 % B2C Umsatz 11.278,7 9.657,7 B2B Umsatz 1.091,3 952,6 Überleitung Umsatz -23,9 -37,8 Bereinigtes EBIT Konzern 590,7 511,1 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 4,8 % 4,8 % B2C Bereinigtes EBIT 536,0 488,7 B2B Bereinigtes EBIT 53,9 22,8 Überleitung Bereinigtes EBIT 0,7 -0,4 Nettoumlaufvermögen -676,0 -269,3 Investitionsaufwand (Capex) -222,5 -206,9 Nettogewinn /-verlust 212,7 251,1

Wichtige Leistungsindikatoren* FY/25*** FY/24 Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 62,0 51,8 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 278,6 251,0 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,8 4,8 Durchschn. Warenkorbgröße (EUR) (letzte 12 Monate) 62,8 61,0

* Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2025 ** Beinhaltet die ABOUT YOU Ergebnisse ab dem Vollzug der Übernahme am 11. Juli 2025 *** Die auf den letzten 12 Monaten basierenden KPIs werden auf Grundlage der letzten 12 Monate einschließlich ABOUT YOU für das gesamte Jahr berechnet, während alle anderen KPIs ABOUT YOU ab dem 11. Juli 2025 berücksichtigen. Über Zalando Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und ist die führende europäische Technologieplattform für Mode und Lifestyle. Wir verbinden 62 Millionen aktive Kund*innen mit mehr als 7.000 Marken in 29 Märkten. Unser Geschäft basiert auf einer einzigartigen, KI-gestützten Daten- und Infrastrukturplattform. Für unsere Kund*innen bietet unser Multi-App-Ansatz - bestehend aus Zalando, ABOUT YOU und Lounge by Zalando - ein inspirierendes, hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis. Für unsere Partner bauen wir das Betriebssystem für den E-Commerce. Über ZEOS, Tradebyte und SCAYLE öffnen wir unsere Logistik-, Software- und Servicekapazitäten für Marken und Einzelhändler*innen zur nahtlosen, grenzüberschreitenden Skalierung ihres Geschäfts. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.zalando.com/de Kontakt Medienanfragen

Sarah Syed

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de Investorenanfragen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de



