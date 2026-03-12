EQS-News: Zalando SE
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Berlin, 12. März 2026 // Zalando SE ("Zalando"), Europas führende Technologieplattform für Mode und Lifestyle, meldete für 2025 ein zweistelliges Wachstum bei GMV, Umsatz und Gewinn. Die Übernahme von ABOUT YOU und die erfolgreiche Umsetzung der B2C- und B2B-Strategie ermöglichten einen noch besseren Service für Kund*innen und Partner. Das Unternehmen erwartet für 2026 eine weitere Beschleunigung durch die unternehmensweite Anwendung von KI-Innovationen.
Das Unternehmen lieferte bei allen wichtigen Kennzahlen Ergebnisse am oberen Ende der Prognose für 2025 ab. Diese war nach der erfolgreichen Übernahme von ABOUT YOU aktualisiert worden, um die Leistung der gesamten Gruppe abzubilden. Das Konzern-GMV stieg um 14,7 % auf 17,6 Milliarden Euro, der Umsatz erhöhte sich um 16,8 % auf 12,3 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT kletterte um 15,6% auf 591 Millionen Euro. Während die bereinigte EBIT-Marge auf Konzernebene stabil bei 4,8 % blieb, weitete sich die Marge des alleinstehenden Geschäfts von Zalando (ohne die Akquisition von ABOUT YOU) auf 5,3 % aus.
"Wir haben die Umsetzung unserer Strategie beschleunigt, wichtige Innovationen im B2C- und B2B-Bereich vorangetrieben und 2025 ein starkes Ergebnis abgeliefert", sagt Robert Gentz, Co-CEO von Zalando. "Unsere einzigartige Daten- und Infrastrukturplattform, die wir über 17 Jahre aufgebaut haben, verschafft uns heute einen massiven Vorteil. Wir haben die reichhaltigsten modespezifischen Daten in Europa aus Milliarden von Interaktionen mit Kund*innen und unvergleichlichen Markenbeziehungen, sowie das führende Logistiknetzwerk des Kontinents. Durch gezielte KI-Innovationen können wir unseren Kunden und Partnern Erlebnisse und Angebote liefern, die bis vor Kurzem noch undenkbar waren. Gleichzeitig steigern wir die Effizienz unserer eigenen Abläufe."
KI als Wachstumsturbo
2026 wird Zalando seinen Daten- und Infrastrukturvorteil weiter nutzen, um die schwierigsten Herausforderungen der Modebranche zu lösen. Dazu gehört eine umfassende Personalisierung, um Kund*innen nahtlos mit genau den Produkten und Lifestyle-Inhalten zu verbinden, die sie lieben, und ihnen dabei zu helfen, auf Anhieb die richtige Größe und Passform zu finden. Die verbesserte Personalisierung mit Hilfe eigener Zalando-Daten hat bereits zu einem Anstieg der Artikel im Warenkorb um 13 % geführt. Gleichzeitig hilft die KI für Größenempfehlungen, die auf den realen Körpermaßen von über einer Million Kund*innen basiert, Käufer*innen dabei, direkt die passende Größe zu finden. Dadurch werden größenbedingte Retouren um mehr als 8 % vermieden.
Zalando erschließt zudem eine neue, dialogorientierte Art des Einkaufens, indem der Zalando Assistant zu einem echten persönlichen Lifestyle-Begleiter weiterentwickelt wird. Die Zahl der Nutzer*innen stieg auf sechs Millionen - das Vierfache im Vergleich zum Vorjahr -, da über den Assistant nun direkt eingekauft werden kann und er zudem einzigartige Stilpräferenzen lernt. Um die Vision von echten Lifestyle-Agenten zu beschleunigen, ist Zalando eine Partnerschaft mit Qutwo eingegangen, einer der ambitioniertesten KI-Spezialisten Europas.
Auch über die eigene Plattform hinaus treibt Zalando den agentic commerce voran - einen Zukunftsmarkt, der bis 2030 voraussichtlich einen Anteil von 15 % am Online-Einzelhandel erreichen wird. Als einer von nur zwei europäischen Startpartnern für Googles Universal Commerce Protocol baut Zalando das Fundament für die Entdeckung und den Kauf von Mode- und Lifestyle-Produkten direkt über KI-Chatbots wie Gemini. Da Zalando von Conversational-AI-Systemen schon heute bevorzugt als Modeplattform empfohlen wird, sichert sich das Unternehmen durch diese frühe Integration den Zugang zu neuen Zielgruppen.
B2C-Wachstum durch Multi-App-Strategie für Mode und Lifestyle
Zudem steigt der Anteil von Zalando an den Lifestyle-Ausgaben von Verbraucher*innen weiter an. Lifestyle Kategorien wie Sport, Beauty, Kids & Family sowie Designer verzeichneten ein Wachstum von 13 %. Besonders im Bereich Sport stärkte Zalando seine Position durch strategische Initiativen wie die fünfjährige Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Unterstützung großer europäischer Marathon-Events als Kooperationspartner.
Ein wichtiger Meilenstein im B2B Segment ist die heute bekannt gegebene globale Partnerschaft zwischen SCAYLE und Levi's. Als eines der größten Markenunternehmen für Bekleidung und weltweiter Marktführer bei Jeans setzt Levi's künftig auf SCAYLE als globale E-Commerce-Plattform für levi.com. Damit gewinnt SCAYLE ein wegweisendes Referenzprojekt in den USA, dem weltweit größten Software-as-a-Service-Markt. Parallel dazu unterstrich in 2025 die Partnerschaft mit dem britischen Einzelhändler NEXT die Stärke der ZEOS-Logistik: NEXT konnte seine internationalen Online-Umsätze um 33 % steigern und gleichzeitig die Logistikkosten um 6,5 % senken.
Weiteres profitables Wachstum und Kapitalrückführung an die Aktionär*innen
Zalando bestätigt zudem seine mittelfristigen Ziele für 2028. Die Gruppe strebt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8 % bis 13 % für GMV und Umsatz sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 6 % bis 8 % an. Ein starker Free Cashflow bildet dabei das finanzielle Rückgrat, um den Kurs des profitablen Wachstums im Jahr 2026 fortzusetzen.
Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung, der robusten Unternehmenskennzahlen, der soliden Bilanz und der starken Cashflow-Generierung des Unternehmens sowie des Vertrauens des Managements in die zukünftige Entwicklung, kündigte Zalando heute ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro an (ca. 5 % der ausstehenden Aktien). Der Rückkauf wird aus der starken Cash-Position des Unternehmens finanziert; Zalando beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien einzuziehen. Das Unternehmen wird zudem weiterhin zwischen 240 und 300 Millionen Euro in seine Technologieplattform und Infrastruktur investieren, um einen größeren Anteil am europäischen Modemarkt zu gewinnen.
"Unsere Ergebnisse für 2025 belegen unsere Umsetzungsstärke: Wir haben profitables Wachstum versprochen und am oberen Ende unserer Prognose geliefert", sagte Anna Dimitrova, CFO von Zalando. "Diese Disziplin werden wir 2026 fortsetzen. Wir sind in der Lage, unser Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben. Dies unterstreicht unser Vertrauen in die künftige Ertragskraft von Zalando sowie unseren disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation."
Die Ergebnispräsentation und der Geschäftsbericht 2025 sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 am 6. Mai 2026 veröffentlichen.
*Unsere Prognose lässt mögliche Auswirkungen eines länger andauernden Konflikts im Nahen Osten unberücksichtigt. Etwaige künftige Auswirkungen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich einschätzen.
(Ende)
Zalando Konzern
* Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2025
** Beinhaltet die ABOUT YOU Ergebnisse ab dem Vollzug der Übernahme am 11. Juli 2025
*** Die auf den letzten 12 Monaten basierenden KPIs werden auf Grundlage der letzten 12 Monate einschließlich ABOUT YOU für das gesamte Jahr berechnet, während alle anderen KPIs ABOUT YOU ab dem 11. Juli 2025 berücksichtigen.
Über Zalando
Zalando wurde 2008 in Berlin gegründet und ist die führende europäische Technologieplattform für Mode und Lifestyle. Wir verbinden 62 Millionen aktive Kund*innen mit mehr als 7.000 Marken in 29 Märkten. Unser Geschäft basiert auf einer einzigartigen, KI-gestützten Daten- und Infrastrukturplattform. Für unsere Kund*innen bietet unser Multi-App-Ansatz - bestehend aus Zalando, ABOUT YOU und Lounge by Zalando - ein inspirierendes, hochgradig personalisiertes Einkaufserlebnis. Für unsere Partner bauen wir das Betriebssystem für den E-Commerce. Über ZEOS, Tradebyte und SCAYLE öffnen wir unsere Logistik-, Software- und Servicekapazitäten für Marken und Einzelhändler*innen zur nahtlosen, grenzüberschreitenden Skalierung ihres Geschäfts.
Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.zalando.com/de
Kontakt
Medienanfragen
Investorenanfragen
12.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@zalando.de
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|ISIN:
|DE000ZAL1111
|WKN:
|ZAL111
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2290012
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2290012 12.03.2026 CET/CEST