Zalando SE: Zalando startet Aktienrückkaufprogramm



12.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Berlin, 12. März 2026 // Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung, der robusten Unternehmenskennzahlen, der soliden Bilanz und der starken Cashflow-Generierung des Unternehmens sowie des Vertrauens des Managements in die zukünftige Entwicklung hat der Vorstand der Zalando SE heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Zalando SE ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das Unternehmen wird ab heute, dem 12. März 2026, bis spätestens zum 14. Juli 2026 bis zu 20 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 300 Millionen Euro zurückkaufen. Das Aktienrückkaufprogramm wird zu dem Zweck durchgeführt, das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung der zurückgekauften Aktien herabzusetzen. Das Aktienrückkaufprogramm wird auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Mai 2025 durchgeführt. Soweit die ordentliche Hauptversammlung am 12. Mai 2026 eine neue Ermächtigung beschließt, welche die aktuelle Ermächtigung ersetzt, wird das Aktienrückkaufprogramm anschließend unter dieser neuen Ermächtigung fortgesetzt. Der Rückkauf erfolgt über die Börse und multilaterale Handelssysteme im Einklang mit den Safe-Harbour-Anforderungen für Rückkaufprogramme gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 ("Delegierte Verordnung"). Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut durchgeführt, das im genannten Zeitraum seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird. Das Kreditinstitut ist verpflichtet, die Handelsbedingungen des Art. 3 der Delegierten Verordnung einzuhalten. Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften werden in einer den Anforderungen des Art. 2 der Delegierten Verordnung entsprechenden Weise bekanntgegeben und auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back zur Verfügung gestellt. Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Senior Lead Corporate Law Kontakt für Investoren und Analysten: Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

+49 (0) 30 20968 1584 Pressekontakt: Sarah Syed

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de

+49 (0) 176 317 65056



