K+S geht vorsichtig ins neue Jahr. Im besten Fall soll der operative Gewinn deutlich steigen, aber auch ein kleiner Rückgang ist denkbar. "Das aktuelle Kalipreisniveau liegt spürbar höher als vor einem Jahr. Wichtig für die weitere Entwicklung ist der Verlauf der Frühjahrssaison. Hier muss die Nachfrage aus vielen Regionen auf einmal bedient werden", sagte CEO Christian Meyer.Meyer erwartet für 2026 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 600 und 700 Millionen Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
