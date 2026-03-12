Jona - Geberit hat im Geschäftsjahr 2025 den Gewinn leicht gesteigert. Allerdings führte eine Einmalbelastung wegen einer Werkschliessung zu einem minimalen Rückgang der Marge. Die Dividende soll erneut erhöht werden. Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA zog um 2,0 Prozent auf 931 Millionen Franken an, wie der Sanitärtechnik-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die entsprechende Marge ging gleichzeitig um 20 Basispunkte auf 29,4 Prozent zurück, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab