Die nachrichtlichen Tagesmeldungen starten derzeit mit Kriegsberichterstattung. Kein erwünschter Zustand, aber bittere Realität. Viel Aufklärung und Zerstörungskraft wird heutzutage "unbemannt" bewerkstelligt.

Das zeigt die dramatische Zunahme autonomer Luftoperationen in Konfliktregionen und beschreibt die strategische Relevanz moderner Drohnentechnologien. Volatus Aerospace positioniert sich in diesem Umfeld als integrierter Plattformanbieter: Vom bemannten Flug über unbemannte Drohnensysteme bis hin zu KI-gestützten Analyse- und Sicherheitsdiensten. Die wachsende Nachfrage nach hochgradig skalierbaren Lösungen in Europa, Nordamerika und NATO-Partnerländern treibt ein strukturelles, zweistelliges Wachstum im Defence- und Sicherheitsmarkt an. Analysten sehen für Unternehmen mit Plattformkompetenz wie Volatus enormes Potenzial! Investoren werden hellhörig, denn die Bewertung ist noch überschaubar und große Schritte stecken in der Pipeline!



Geopolitische Konflikte machen Drohnen zur kritischen Infrastruktur

Was für ein Drama um iranische Billigdrohnen! Nach aktuellen Berichten kostet die USA die Abwehr einer einzelnen iranischen Shahed-Drohne häufig ein Vielfaches ihres Anschaffungspreises, weil oft sehr teure Abfangraketen eingesetzt werden. Denn während eine Shahed im Bereich von einigen Zehntausend Dollar liegt, verbrennt eine einzelne Patriot-Abwehrrakete mehrere Millionen USD pro Schuss, also Faktor 100. Man erkennt: Die unbemannte Luftfahrt entwickelt sich zunehmend zu einer Schlüsseltechnologie moderner Sicherheits-, Infrastruktur- und Industriearchitekturen. Systeme, die lange Zeit vor allem als experimentelle Technologie galten, sind heute ein integraler Bestandteil datengetriebener Einsatzstrategien. Besonders in geopolitischen Konflikten der vergangenen Jahre hat sich gezeigt, wie stark sich militärische und sicherheitsrelevante Operationen durch autonome Luftsysteme verändern. Gleichzeitig wächst die Nachfrage auch in zivilen Anwendungen rapide. Energieunternehmen, Infrastrukturbetreiber, Grenzschutzbehörden oder Katastrophenschutz-Organisationen setzen zunehmend auf luftgestützte Datenerfassung, um Kosten zu reduzieren, Risiken zu minimieren und schneller reagieren zu können.

Moderne Verteidigungsbudgets verändern ihr Erscheinungsbild

Parallel zu dieser technologischen Transformation findet ein politischer Paradigmenwechsel statt. Viele Staaten erhöhen ihre Verteidigungsbudgets deutlich und setzen verstärkt auf nationale Technologien und industrielle Wertschöpfung. Autonome Systeme gelten dabei als strategische Kernfähigkeit. In Kanada beispielsweise sollen große Teile zukünftiger Verteidigungsprogramme mit heimischen Industriepartnern umgesetzt werden. In dieser Schnittmenge aus technologischer Transformation und steigender sicherheitspolitischer Nachfrage positioniert sich Volatus Aerospace als integrierter Anbieter für bemannte und unbemannte Luftsysteme, operative Dienstleistungen und datengetriebene Analyseplattformen. Und die Kanadier gehen strukturiert und behutsam vor, denn nach jeder technologischen Neuerung werden Schulungs- und Trainingskonzepte entwickelt und integriert. Das Geschäftsmodell von Volatus unterscheidet sich damit deutlich von klassischen Drohnenherstellern. Während viele Wettbewerber vor allem Hardware entwickeln und verkaufen, kombiniert Volatus die Entwicklung und Produktion unbemannter Flugsysteme mit operativen Flugdienstleistungen, Softwarelösungen sowie KI-gestützter Datenauswertung. Umfassende Serviceleistungen für Behörden und Industrie runden das Programm ab.

CEO Glen Lynch erläuterte auf dem 18. International Investment Forum seine mittelfristige Strategie. Hier geht's zur Präsentation.

Operative Dynamik: Rekordquartal und beschleunigtes Wachstum

Die operative Entwicklung des Unternehmens zeigt eine deutlich steigende Dynamik. In Q3-2025 erzielte Volatus einen Umsatz von 10,6 Mio. CAD. Das Researchhaus Desjardins berechnet in einer aktuellen Studie für das erste vollständige Umsatzjahr (FY1) ein Ratio Unternehmenswert pro Umsatz (EV/Sales) von 14,9 während sich ein Peergroup-Schnitt bei 34,3 messen lässt. Dies würde in der Bewertung eine 2,5-fache Untertreibung andeuten. Natürlich bleibt unter dem Strich derzeit noch kein Netto-Überschuss, da die hohen Investitionskosten den verfügbaren Cashflow egalisieren.

Auffällig ist insbesondere die Veränderung im Umsatzmix. Während zuvor Dienstleistungen den größten Anteil ausmachten, entfielen zuletzt mehr als 53% der Erlöse auf den Verkauf von Drohnensystemen und technischer Ausrüstung. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach physischen Systemlösungen deutlich anzieht und der Markt zunehmend in eine Phase der Skalierung eintritt. Auch auf der Finanzierungsseite hat sich die Situation deutlich verbessert. Nach mehreren Kapitalmaßnahmen verfügt Volatus nun über eine Liquiditätsreserve von rund 40 Mio. CAD. Diese Mittel sollen vor allem in den Ausbau der Produktionskapazitäten, in Technologieentwicklung und in die internationale Expansion investiert werden.

Ein zentraler Baustein der langfristigen Strategie ist die Entwicklung einer technologischen Plattform für autonome Flugoperationen. Sie kombiniert KI-basierte Analyseverfahren mit autonomen Steuerungssystemen, Remote-Operations-Infrastruktur und datengetriebener Entscheidungsunterstützung. Mithilfe von Algorithmen zur Mustererkennung können große Datenmengen aus Luftaufnahmen analysiert und in verwertbare Informationen übersetzt werden. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an Lösungen für dreidimensionale Rekonstruktionen, automatisierte Lagebilderstellung und KI-gestützte Bedrohungserkennung. Ergänzend wurde mit SKYDRA eine digitale Plattform für Drohnenabwehr vorgestellt. Diese ermöglicht Einsatzkräften die Simulation und Durchführung komplexer Abwehrszenarien in Echtzeit. Solche Software- und Analyseebenen schaffen eine zusätzliche Wertschöpfungsschicht, die deutlich skalierbarer ist als klassische Luftfahrtaktivitäten. Ein Bereich, der militärische Auftraggeber aufhorchen lässt.

Ausbau der industriellen Basis und Konsolidierung von Beteiligungen

Parallel zum technologischen Ausbau investiert Volatus massiv in seine industrielle Infrastruktur. Der Standort Mirabel in der kanadischen Provinz Québec wird derzeit zu einem Kompetenzzentrum für Fertigung, Systemintegration und Engineering ausgebaut. Dort sollen künftig unter anderem Langstreckendrohnen produziert werden, die den Anforderungen internationaler Sicherheits- und Verteidigungsstandards entsprechen. Ziel ist der Aufbau einer souveränen Lieferkette für autonome Luftsysteme und die Fähigkeit zur Serienproduktion komplexer Drohnenplattformen.

Ein weiterer strategischer Schritt ist die vollständige Integration der Luftfahrtaktivitäten des Unternehmens. Anfang März kündigte Volatus an, die verbleibenden Minderheitsanteile an Synergy Aviation zu erwerben und damit 100% der Gesellschaft zu übernehmen. Die Transaktion soll durch die Ausgabe neuer Aktien erfolgen und voraussichtlich Mitte März abgeschlossen werden. Durch die vollständige Konsolidierung können künftig alle kommerziellen Flugoperationen unter der Marke Volatus gebündelt werden. Ergänzend baut das Unternehmen derzeit eine operative Luftfahrtbasis im US-Bundesstaat Oklahoma auf, von der aus insbesondere der Öl- und Gassektor in Nordamerika bedient werden soll.

Neuvertrag: Ein starker Fußabdruck im Offshore-Wartungsgeschäft von Windturbinen

Volatus Aerospace hat einen strategischen Vertrag mit einem großen Offshore-Windenergieunternehmen geschlossen, um den Einsatz schwerlastfähiger Drohnen für Logistikoperationen auf hoher See zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen. Im Mittelpunkt steht ein neues Liefermodell, bei dem Drohnen Werkzeuge, Ersatzteile und kritische Komponenten mit einer Nutzlast von bis zu 100 Kilogramm direkt von Versorgungsschiffen zu den Gondeln von Offshore-Windturbinen transportieren. Dadurch könnten Wartungs- und Serviceprozesse deutlich beschleunigt und gleichzeitig kostenintensive sowie risikobehaftete manuelle Hebe- und Transferoperationen reduziert werden. Volatus übernimmt im Rahmen des Programms die komplette operative Umsetzung - von der Missionsplanung über regulatorische Genehmigungen und technische Integration bis hin zu den Flugoperationen. Gesteuert werden die Einsätze zentral über das Operations Control Center des Unternehmens, das Echtzeitüberwachung, operative Koordination und höchste Sicherheitsstandards ermöglicht.

Strategisch könnte dieses Projekt weit über einen einzelnen Auftrag hinausgehen, da Offshore-Windparks weltweit stark ausgebaut werden und autonome Logistiklösungen künftig ein fester Bestandteil der Wartungsinfrastruktur werden könnten. Gelingt es Volatus, das Modell erfolgreich zu skalieren, eröffnet sich perspektivisch ein neuer Geschäftsbereich für maritime Drohnenlogistik - mit entsprechenden Wachstums-Potenzialen in Millionenhöhe.

"Unser Fokus liegt auf der operativen Umsetzung und der wirtschaftlichen Rentabilität", sagte Greg Colacitti, COO von Volatus Aerospace. "Dieses finanzierte Programm ist so strukturiert, dass ein Schwerlast-Offshore-Liefermodell in die routinemäßige Wartung von Windkraftanlagen integriert wird. Die zentralisierte Steuerung und Überwachung der Missionen durch unser Operations Control Center bietet ein industrielles Liefermodell, das wiederholbar, skalierbar und wirtschaftlich rentabel für den langfristigen Einsatz in Offshore-Windparks und anderen anspruchsvollen maritimen Logistikumgebungen ist."

Kapitalmarkt meets Politik: Rückenwind mit höchster Priorisierung

Neben der operativen Entwicklung profitiert das Unternehmen auch von strukturellem Rückenwind auf politischer und kapitalmarktseitiger Ebene. Weltweit steigen die Verteidigungsbudgets, und autonome Systeme rücken immer stärker in den Fokus nationaler Sicherheitsstrategien. In Kanada wird derzeit eine neue Verteidigungs- und Industriepolitik umgesetzt, welche heimische Anbieter stärker in nationale Programme integrieren soll. Auch an den Kapitalmärkten ergeben sich wichtige Katalysatoren durch den Wechsel an die TSX sowie verbleibender Pläne für eine Notiz an einer großen US-Technologiebörse. Momentan ist das Management also an alle Fronten gefordert.

In den letzten 6 Monaten konnte Volatus Aerospace einen markanten Ausbruch aus der Seitwärts-Entwicklung zeigen. Nun steht der alte Rekordbereich um 0,95 CAD im Fokus. Danach kann die Reise mit Turbo-Antrieb weitergehen. Quelle: LSEG vom 11.03.2026

Volatus Aerospace befindet sich in einer entscheidenden Übergangsphase. Nach mehreren Jahren des Aufbaus eines integrierten Technologie-Ökosystems rückt nun zunehmend die Skalierung in den Fokus. Volatus wird bereits von einigen Analystenhäusern aktiv verfolgt. Aktuelle Umsatzschätzungen für 2026 zeigen Multiples von 7 bis knapp 15, je nachdem wie viel von den vorhandenen Aufträgen auch letztlich fakturiert werden können. Die Zielzonen für die Volatus-Aktie (Kürzel: FLT) liegen bei 0,85 bis 1,25 CAD in der 12-Monatssicht. Institutionelle Wahrnehmung dürfte bei Jahresumsätzen jenseits der 100 Mio. CAD einsetzen. Im aktuellen Umfeld kann es hier sehr schnell gehen! Denn der Markt für autonome Luftsysteme steht erst am Anfang eines langfristigen Wachstumszyklus und Volatus Aerospace bietet alles was man in einem Luft-Daten-Ökosystem erwarten kann. Gestern jagte die Aktie mit riesigen Umsätzen über die 0,80 CAD-Marke - höchst spannend!

