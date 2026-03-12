Der Energiekonzern RWE hat am Donnerstagmorgen die Zahlen zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2025 veröffentlicht und dabei besser abgschnitten als erwartet. Auch der Ausblick stimmt durchaus zuversichtlich. Im kommenden Jahr soll zudem die Dividende stärker steigen als erwartet.RWE hat 2025 zwar einen Gewinnrückgang verbucht, schnitt jedoch besser ab als von Analysten erwartet. Vor allem ein überraschend starkes Handelsgeschäft sowie gute Ergebnisse bei der Offshore-Windkraft stützten die Bilanz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
