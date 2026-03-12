DJ Flughafen Frankfurt im Februar mit stabilen Passagierzahlen

DOW JONES--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im Februar am Flughafen Frankfurt ein stabiles Passagieraufkommen von 3,9 Millionen Fluggästen verzeichnet. Streik- und wetterbedingte Flug-Annullierungen hätten die Passagierzahlen im Berichtsmonat negativ beeinflusst, erklärte Fraport. Davon seien in Summe etwa 70.000 Fluggäste betroffen gewesen. Konzernweit legte das Fluggastaufkommen um 3,1 Prozent auf 8,7 Millionen Reisende zu.

Das Cargo-Volumen stieg im Februar um 4,8 Prozent auf 159.362 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen ging um 2,9 Prozent auf 29.320 Starts und Landungen zurück. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 1,9 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2025 entspricht.

