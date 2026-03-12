© Foto: Fabian Strauch - dpaRWE legt starke Zahlen vor und kündigt eine massive Expansion in den USA an, bei der neben erneuerbaren Energien künftig auch Gaskraftwerke eine größere Rolle spielen.Wie RWE am Donnerstag mitteilte, will der deutsche Energiekonzern bis 2031 rund 17 Milliarden Euro (etwa 20 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau seines Geschäfts in den Vereinigten Staaten investieren. Damit entfällt nahezu die Hälfte des gesamten Investitionsprogramms des Konzerns auf den amerikanischen Markt. Im Mittelpunkt der Strategie steht neben erneuerbaren Energien künftig auch der Bau neuer Gaskraftwerke. Diese sollen insbesondere als flexible Spitzenlastkraftwerke dienen und die Stromversorgung in Zeiten hoher …Den vollständigen Artikel lesen
