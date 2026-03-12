Im letzten Jahr hat Pyramid nach Darstellung von SMC-Research die zuletzt kommunizierten Umsatz- und EBITDA-Ziele leicht verfehlt. Im laufenden Jahr sollen Umsatz und operativer Gewinn deutlich steigen - und SMC-Analyst traut dem Unternehmen aufgrund einer positiven Entwicklung der Auftragslage dieses Mal eine Zielerreichung zu.

Für 2025 habe Pyramid laut SMC-Research auf vorläufiger Basis einen Umsatzanstieg um 9 Prozent auf 74,5 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro) gemeldet und damit sowohl die eigenen Ziele als auch die Schätzungen der Analysten etwas verfehlt. Die Planabweichung sei aber ausschließlich auf das Asiengeschäft von faytech zurückzuführen, das im Schlussquartal erneut enttäuschend ausgefallen sei. Das bestätige laut den Analysten aber nur die Richtigkeit der Entscheidung, die außereuropäischen faytech-Aktivitäten zu verkaufen. Dieser Schritt sei per Jahresende 2025 vereinbart und soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

Das Kerngeschäft von Pyramid habe sich hingegen im letzten Jahr plangemäß entwickelt, wenn auch eher am unteren Ende der anvisierten Bandbreite. Für das laufende Jahr seien die Aussichten gut, da sich die Auftragslage derzeit positiv entwickele. Das Management habe daher das Ziel bekräftigt, einen Umsatz von 87 bis 93 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBITDA von 4,2 bis 4,7 Mio. Euro zu erwirtschaften. Die angespannte Marktlage bei IT-Komponenten sei dabei eine Herausforderung, die Pyramid aber dank guter Lieferbeziehungen als beherrschbar einstufe.

Eine sukzessive Beschleunigung der Dynamik sei auch durch die Abarbeitung eines großen Rahmenvertrags für Hochleistungsserver mit KI-Funktionalitäten absehbar, der im letzten Oktober gewonnen worden sei. Daher traue sich das Management für das nächste Jahr bereits einen Umsatz von 105 bis 120 Mio. Euro sowie ein EBITDA von etwa 5,0 bis 6,0 Mio. Euro zu.

Mit der Fokussierung habe sich auch die Planbarkeit des Geschäfts verbessert, so dass die Analysten dem Unternehmen eine Zielerfüllung zutrauen - zumal es in Märkten mit einer aktuell hohen Nachfrage agiere. Das haben sie in ihrem Bewertungsmodell berücksichtigt, das mit 1,60 Euro nach wie vor einen fairen Wert weit oberhalb des aktuellen Kurses signalisiere. Ihr Urteil laute daher weiterhin "Speculative Buy".

