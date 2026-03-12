Bern - Die in der Clientis-Gruppe zusammengeschlossenen Regionalbanken haben im vergangenen Jahr weniger Gewinn gemacht. Das Hypothekarvolumen stieg aber weiter an. Die 14 zur Gruppe gehörenden Regionalbanken machten 2025 einen Konzerngewinn von 60,3 Millionen Franken und damit 5,4 Prozent weniger als im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistungsfähigkeit ging ebenfalls um 5,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
