Zürich - Die Angebotsmieten in der Schweiz haben nach einem moderaten Jahresstart nun im Februar etwas deutlicher zugelegt. Dabei hat der Kanton Zürich eine Rekordmarke geknackt. Landesweit legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zu, der entsprechende Homegate-Mietindex erreichte einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge 132,9 Punkte. Auch der Blick auf die Jahresveränderung zeigt weiterhin deutlich steigende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab