Trotz eher enttäuschender Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 konnte die Dermapharm-Aktie (A2GS5D) am vergangenen Dienstag in der Spitze bis zu zehn Prozent an Wert gewinnen. Möglich war dies, weil der Konzern ein Rückkaufangebot für ein großes Aktienpaket abgegeben hat, dessen Angebotspreis deutlich über dem bis dahin gültigen Kursniveau lag. Im Detail: Der Spezialist für Nahrungsergänzungsmittel, Dermatologie und Allergologie berichtete von einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de