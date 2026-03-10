ROUNDUP 2: VW-Konzern geht das Jahr nach Gewinneinbruch vorsichtig an - Kursplus

WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern will nach dem herben Gewinneinbruch im vergangenen Jahr Schritt für Schritt eine Verbesserung der Ertragskraft angehen. Dabei blieben die Wolfsburger mit ihren Zielsetzungen für die operative Marge unter den mittleren Expertenerwartungen. Im eigentlichen Geschäft abseits milliardenteurer Sonderlasten aus US-Zöllen und dem Umbau bei der einstigen Renditeperle Porsche machte der Konzern im Tagesgeschäft Fortschritte bei den Kosten. So soll es nach Vorstellung von Konzernchef Oliver Blume weitergehen - allzu konkret wurde er bei angedachten weiteren Einsparungen aber nicht. Die in den vergangenen Tagen arg gebeutelte Aktie legte trotzdem zu.

ROUNDUP/Evotec forciert Umbau: Stellenabbau und weniger Standorte - Kurseinbruch

HAMBURG - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec treibt seinen Umbau mit weiteren Kostensenkungen voran. Unter anderem mit dem Aufbau sogenannter "Exzellenzzentren", in denen Kernkompetenzen gebündelt werden sollen, wollen die Hamburger ihr Betriebsmodell grundlegend neu ausrichten. Dazu soll innerhalb der nächsten zwei Jahre die Zahl der Standorte nochmals schrumpfen, und zwar auf zehn, wie das Unternehmen am Dienstag in der Hansestadt mitteilte. Bis zu 800 weitere Stellen sollen wegfallen - dies wäre knapp ein Fünftel der Belegschaft. Die Aktien brachen am Morgen ein.

ROUNDUP: Biontech-Gründer verlassen Unternehmen und gründen neues

MAINZ - Die Impfstoff-Pioniere und Biontech -Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci werden das in der Corona-Pandemie weltweit bekannt gewordene Unternehmen verlassen und ein neues gründen. Die Eheleute scheiden spätestens Ende 2026 aus, dann enden ihre aktuellen Dienstverträge, wie Biontech in Mainz mitteilte.

ROUNDUP: Arzneihersteller Dermapharm arbeitet 2025 profitabler - Aktienrückkauf

GRÜNWALD - Der Pharmahersteller Dermapharm hat im vergangenen Jahr trotz sinkender Erlöse operativ mehr verdient. Der jüngste Umbau beim Konzern trägt nach Einschätzung von Experten zwar noch nicht allumfassend Früchte, den Anteilsscheinen aber half am Dienstagmorgen die Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufs ins Plus.

ROUNDUP: Hugo Boss verdient dank Einsparungen mehr - Aktie legt zu

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss hat im vergangenen Jahr die schwache Wirtschaftsentwicklung zu spüren bekommen und etwas weniger Umsatz erzielt. Der Gewinn konnte jedoch dank Einsparungen gesteigert werden. Der bereits im Dezember gegebene Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt. An der Börse kommt das gut an.

ROUNDUP: Deutsche Beteiligungs AG schließt 2025 mit Gewinn ab

FRANKFURT - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Dienstag einen Überschuss von 24,7 Millionen Euro. 2025 legten die Erträge aus dem Fonds- und Investmentgeschäft auf 79,3 Millionen Euro zu. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft ein Rumpfgeschäftsjahr und die Zahlen sind deshalb nicht vergleichbar. Die Beteiligungs AG will für das vergangene Jahr eine Dividende von einem Euro zahlen und damit genauso viel wie für das Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende September). Die Aktie legte im frühen Handel um rund 1,2 Prozent zu.

Airbus liefert im Februar mehr Flugzeuge aus



TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus dreht bei den Auslieferungen kurz nach Jahresbeginn wie üblich nur langsam auf. Im Februar fanden 35 neue Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden, wie der Dax-Konzern am Montagabend in Toulouse mitteilte. Das waren zwar fast doppelt so viele wie die 19 Jets vom Januar. Um im Gesamtjahr auf die geplante Rekordzahl von 870 Maschinen zu kommen, müsste Airbus pro Monat im Schnitt jedoch 72,5 Flugzeuge ausliefern. Üblicherweise ziehen die Zahlen gegen Jahresende deutlich an.

RATING: Moody's stuft Kreditwürdigkeit von Lanxess ab - Ramschniveau

LONDON - Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit des Chemiekonzerns Lanxess kurz nach dessen vorerst gescheitertem Verkauf seiner Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen auf Ramschniveau abgestuft. Konkret sinkt die Bonitätsbeurteilung von "Baa3" auf "Ba1". Dass Moody's die Bonität von Lanxess nun unterhalb des sogenannten Investment-Grade-Niveaus sieht, kommt nicht überraschend.



