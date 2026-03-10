Die Evotec-Aktie bricht am Dienstag aktuell um aktuell -16% ein und steht bei rund 4,50 €. Damit liegt sie wieder auf dem Niveau von 2016. Hintergrund ist ein erneutes Restrukturierungsprogramm. Was ist jetzt zu erwarten? Jahresprognose für 2025 erreicht Bei der Vorstellung eines neuen Restrukturierungsprogramms wurde die Jahresprognose für 2025 eingehalten. Demnach liegt der Umsatz mit 788 Millionen € in der Mitte der Spanne von 760 bis 800 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
