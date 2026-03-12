© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deDer Rückzug der mRNA-Pioniere ließ Milliarden an Börsenwert verdampfen. Einige Analysten halten die BioNTech-Aktie nach dem Schock aber plötzlich für ungewöhnlich niedrig bewertet.Der angekündigte Rückzug der BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin sorgt weiter für Diskussionen am Markt. Das Gründerduo will ein neues Unternehmen aufbauen, das sich auf "mRNA-Innovationen der nächsten Generation" konzentrieren soll. BioNTech selbst wird sich künftig stärker auf die Weiterentwicklung seiner bestehenden Pipeline sowie auf die Kommerzialisierung seiner Produkte konzentrieren. BioNTech soll jedoch eng mit dem neuen Unternehmen verbunden bleiben. "BioNTech wird an der neuen Gesellschaft …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE