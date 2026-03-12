Der TAB-Dschungel lichtet sich: Mit der vollständig überarbeiteten VDE-AR-N 4100 gelten bundesweit einheitliche technische Bedingungen für Netzanschlüsse in der Niederspannung. Für Mieterstrom-Projekte in 2,9 Millionen Bestandsgebäuden könnte das ein entscheidender Schritt sein - also genau für das Segment, in dem bislang die größten messtechnischen und wirtschaftlichen Hürden lagen. Wer in Deutschland eine Photovoltaik-Anlage mit Mieterstrom plant, kennt das Problem: Je nach Netzbetreiber gelten andere technische Anschlussbedingungen. Mehr als 800 Netzbetreiber haben über die Jahre teils erheblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
