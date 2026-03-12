Dieser bedeutende Meilenstein festigt die Position von Smiths Detection als weltweit vertrauenswürdigster Anbieter fortschrittlicher Screening-Lösungen, die an über 100 Flughäfen eingesetzt werden

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Gefahrenerkennung und -überprüfung, gibt heute den Verkauf seines 2000.HI-SCAN 6040 CTiX bekannt, einem branchenführenden 3D-Röntgenscanner mit hochauflösenden 3D-Computertomographiebildern und intelligenten, KI-gestützten automatischen Erkennungsfunktionen.

Der HI-SCAN 6040 CTiX wird an über 100 Flughäfen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Amerika eingesetzt. Die Betriebserfahrungen in diesen Regionen haben durchweg Vorteile für Flughäfen und Passagiere gezeigt. Weniger Fehlalarme bedeuten eine schnellere und zuverlässigere Überprüfung. Wenn sich Bedrohungsprofile ändern, passt sich die Technologie entsprechend an und stärkt so die Sicherheitsresilienz im Laufe der Zeit. Mittlerweile müssen Passagiere an bestimmten Standorten Laptops oder Flüssigkeiten nicht mehr aus ihren Taschen nehmen, eine kleine Änderung, die sich jedoch erheblich auf die Überlastung an den Sicherheitskontrollen auswirkt.

Matt Clark, VP Commercial bei Smiths Detection, erklärte: "Der Verkauf unseres 2000.HI-SCAN 6040 CTiX ist ein eindrucksvoller Beweis für das Vertrauen, das Flughäfen weltweit in Smiths Detection setzen. Unsere Technologie unterstützt Flughäfen dabei, den Passagierfluss zu verbessern, die Sicherheitsergebnisse zu stärken und durch intelligente, KI-gestützte Screening-Lösungen den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht die langjährige Tradition von Smiths Detection im Bereich der Technik, unsere kontinuierlichen Investitionen in Innovation und unser Engagement für ein besseres Passagiererlebnis."

Mit Tausenden von weltweit installierten Systemen hat sich der HI-SCAN 6040 CTiX zum globalen Maßstab für die Sicherheitskontrolle in der Luftfahrt entwickelt. Seine bewährte Leistung, Zuverlässigkeit und Aufrüstbarkeit haben ihn zum bevorzugten Scanner für Flughäfen gemacht, die ihre Sicherheit verbessern und gleichzeitig ein erstklassiges Passagiererlebnis bieten möchten. Der HI-SCAN 6040 CTiX wird durch ein branchenführendes Schulungs- und Nachsorgeprogramm unterstützt und ist darauf ausgelegt, die Anforderungen der Flughäfen von heute zu erfüllen und sich an die Anforderungen von morgen anzupassen.

Smiths Detection wird den HI-SCAN 6040 CTiX auf der bevorstehenden Passenger Terminal Expo vorstellen. Besucher können eine Live-Demonstration des Systems in Aktion erleben und erfahren, wie seine 3D-Screening-Technologie die Leistung von Kontrollpunkten weltweit verändert und die Sicherheitsergebnisse verbessert.

Über Smiths Detection

Smiths Detection ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Gefahrenerkennung und -überprüfung und liefert Lösungen für die Bereiche Luftfahrt, Häfen und Grenzen, städtische Sicherheit und Verteidigung. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem unermüdlichen Fokus auf Innovation trägt Smiths Detection zum Schutz von Menschen und Infrastruktur bei und ermöglicht gleichzeitig den sicheren und effizienten Transport von Passagieren weltweit.

Über den HI-SCAN 6040 CTiX

Der HI-SCAN 6040 CTiX ist eine standardkonforme CT-Plattform für Kontrollpunkte, die weltweit bereits über 2.000 Mal eingesetzt wird. Er kombiniert fortschrittliche 3D-Bildgebung und automatische Sprengstofferkennung, um konforme Kontrollen und schnelle Entscheidungen des Bedienpersonals zu unterstützen, und lässt sich in ein komplettes Kontrollpunkt-Ökosystem aus CT, Kontrollspuren und Software integrieren. Die Aufrüstbarkeit und adaptive KI gewährleisten einen langfristigen Wert, auch wenn sich die betrieblichen Anforderungen und Vorschriften weiterentwickeln. Jegliche Änderungen hinsichtlich der Entsorgung, einschließlich Flüssigkeiten, unterliegen weiterhin den Anforderungen der örtlichen Behörden.

