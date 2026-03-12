Berlin - CSU-Chef Markus Söder will, dass die Stromsteuersenkung wie versprochen für alle kommt.



"Ich bin auch sehr dafür, dass wir in den Debatten der nächsten Wochen die Stromsteuer für alle dauerhaft senken", sagte Söder den Sendern RTL und ntv. "Das ist ein klares Versprechen. Und es muss auch kommen." Er kämpfe in der Koalition sehr dafür, dass das passiere.



"Es kann nicht sein, dass wir am Ende immer mehr Geld ausgeben für bestimmte Sozialleistungen, zum Beispiel Sozialmissbrauch in der Europäischen Union. Da werden Milliarden ausgegeben, die uns schaden. Und die könnten wir besser einsetzen, um die Bürger, die arbeiten, zu entlasten." Die Netzentgelte seien schon gesenkt worden, so Söder. "Wir sollten es fortschreiben, die Netzentgeltsenkung."





