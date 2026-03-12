Hamburg (ots) -Mit klarem Fokus auf Kundinnenzufriedenheit setzt bonprix einen neuen Standard in der digitalen Größenberatung bei Damenoberbekleidung (DOB): Das KI-basierte Feature Size Advice empfiehlt Bestandskundinnen im deutschen Webshop und in der App automatisch eine passende Größe, ohne dass sie ihre Maße eingeben oder Fotos von sich hochladen müssen. Seit dem Rollout im Oktober 2025 hat bonprix die Retourenquote im DOB-Sortiment beim Einsatz von Size Advice um mehr als zwei Prozentpunkte senken können.Die richtige Kleidergröße zu finden, zählt zu den größten Herausforderungen beim Online-Shopping. Viele Lösungen erfordern, dass Kundinnen aktiv Daten wie die Körpergröße und das Gewicht angeben. bonprix geht bewusst einen anderen Weg: Die bonprix Bestandskundin muss nichts tun. Denn Size Advice kombiniert die individuelle Kauf- und Retourenhistorie mit detaillierten Artikeldaten, etwa Materialangaben und Produktmaßen, und berechnet daraus in Echtzeit eine verlässliche Größenempfehlung. Das zugrundeliegende KI-Modell gibt nur dann eine Empfehlung aus, wenn die Prognosesicherheit ausreichend hoch ist. Die empfohlene Größe erscheint dann automatisch auf der Artikelseite. Entwickelt wurde das Feature inhouse von einem Team aus KI-Expert*innen und Programmierer*innen bei bonprix."Künstliche Intelligenz eröffnet dem Onlinehandel neue Möglichkeiten, das Shoppingerlebnis spürbar zu verbessern und gleichzeitig effizienter zu wirtschaften", kommentiert Matthias Wlaka, Chief Technology Officer bei bonprix. "Mit Size Advice setzen wir KI deshalb dort ein, wo sie im entscheidenden Moment einen Mehrwert schafft. Wenn Bestandskundinnen auf Anhieb ihre korrekte Größe finden, ist das nicht nur komfortabel, sondern auch ressourcenschonend und damit wegweisend für den E-Commerce."Messbarer Effekt: Retourenquote signifikant reduziertSize Advice wurde im Mai 2025 für 20 Prozent und - nach erfolgreicher Testphase - im Oktober 2025 für alle Bestandskundinnen in Deutschland live geschaltet. Das Ergebnis: Die Retourenquote für DOB-Produkte bei den Kundinnen, bei denen Size Advice zum Einsatz kam, sank um mehr als zwei Prozentpunkte. Somit zahlt das Feature positiv auf einen der größten Kostenfaktoren im E-Commerce ein. Weniger zusätzliche Transportwege sind nötig, und jede vermiedene Retoure stärkt zugleich die Kundinnenbindung."Unser Anspruch war es, eine Lösung zu entwickeln, die ohne aktive Eingabe sensibler persönlicher Daten der Kundinnen auskommt und zugleich zuverlässig funktioniert", sagt Sascha Netuschil, Domain Lead AI & Data Science Services bei bonprix. "Auf Basis der bestehenden Artikel- und Transaktionsdaten haben wir ein KI-Modell entwickelt, das fähig ist, genaue Größenvorhersagen zu treffen. Mit Size Advice übersetzen wir unsere Datenkompetenz und KI-Expertise in einen echten Nutzen für unsere Kundinnen."KI-Einsatz bei bonprix: Personalisierte Angebote weiter ausbauenDas Feature richtet sich an Bestandskundinnen in Deutschland, die bereits mehrfach bei bonprix bestellt haben, ihre Größen beibehalten, Artikel überwiegend für sich selbst kaufen und der Nutzung personalisierter Cookies zugestimmt haben.bonprix plant, Size Advice auf weitere Sortimente wie Wäsche und Bademode auszuweiten. Zudem wird an einer Lösung für Neukundinnen gearbeitet. Perspektivisch soll das KI-Feature enger mit anderen Personalisierungsprodukten verzahnt werden, zum Beispiel durch eine automatische Größenfilterung in Produktempfehlungen.Mit Size Advice unterstreicht bonprix seine strategische Ausrichtung auf datengetriebene Personalisierung. Im Mittelpunkt stehen dabei der konkrete Nutzen für Kundinnen, effiziente Prozesse, nachhaltiges Wirtschaften sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten.Über bonprixMit Online-Shops in 16 europäischen Ländern und zusätzlichem B2B-Geschäft in mehreren Märkten bietet bonprix seiner überwiegend weiblichen Zielgruppe Fashion zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das im Jahr 1986 gegründete E-Commerce-Unternehmen erreicht heute jährlich etwa 10 Millionen aktive Kund*innen. Mit einem Umsatz von 1,24 Milliarden Euro in Europa im Geschäftsjahr 2024/2025 zählt bonprix zu den umsatzstärksten Markenkonzepten der Otto Group. Im Hamburger Headquarter und an den weiteren Standorten in Polen, Italien und Frankreich sind rund 1.500 Mitarbeitende beschäftigt.Das umfangreiche Angebot umfasst Womenswear und Accessoires, ergänzende Sortimente für Männer und Kinder sowie ausgewählte Home- und Living-Produkte. bonprix steht für eigenproduzierte Mode in einer hohen Größen- und Stilvielfalt und für ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsengagement.Weitere Informationen unter: bonprix.de/corporatePressedownloadUnter www.bonprix.de/corporate/newsroom und auf Anfrage (Copyright: bonprix)Pressekontakt:bonprix Handelsgesellschaft mbHMarleen Kort: +49 40 6462 4053Katharina Schlensker: +49 40 6462 2070Maja Räger: +49 40 6462 6121E-Mail: corporate@bonprix.netNewsroom: www.bonprix.de/corporate/newsroom/Original-Content von: bonprix Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59646/6234109