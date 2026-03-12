© Foto: Arnulf Hettrich - picture alliance / imageBROKERDaimler Truck kämpft mit einem Gewinneinbruch von 34 Prozent und schwachem Absatz in Nordamerika. Doch das Unternehmen setzt auf Sparmaßnahmen und Effizienzsteigerungen, um 2026 wieder zu wachsen. Die Aktie legt zu.Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck muss im Jahr 2025 einen dramatischen Gewinneinbruch von 34 Prozent hinnehmen. Der DAX-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen verzeichnete einen Rückgang des Gewinns von 3,1 auf 2 Milliarden Euro. Die Hauptursachen waren: hohe US-Zölle und eine schwache Marktnachfrage, insbesondere in Nordamerika. "Trotz des schwierigen Geschäftsumfelds in Schlüsselmärkten konnten wir ein resilientes Konzernergebnis erzielen", erklärte Daimler-Truck-Chefin …Den vollständigen Artikel lesen
