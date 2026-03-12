Die Porsche AG hat sich nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr für 2026 überraschend wenig Profitabilität vorgenommen. Die Umsatzrendite des operativen Ergebnisses im Konzern soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten zuletzt für das neue Jahr im Schnitt rund 8 Prozent auf dem Zettel. Beim Erlös geht das Management von 35 bis 36 Milliarden Euro aus. die Aktie gab die anfänglichen Gewinne im Verlauf des Mittwoch wieder ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
