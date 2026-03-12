Aktionäre des Sportwagenherstellers Porsche mussten bisher vergebens auf Erfolge warten. Die Porsche-Aktie kennt bisher nur die Richtung gegen Süden. Am Donnerstag verliert sie aktuell -2,9% und steht bei 36,70 €. Das bedeutet ein neues Allzeittief. Anleger fragen sich zurecht, ob hier Aussichten auf eine Erholung bestehen. Ertrag eingebrochen Dass der Ertrag sinkt, wurde frühzeitig kommuniziert. Dass er jedoch so stark fiel und die Prognose unterschritt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de